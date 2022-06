OPINION - Pourquoi autant d'acharnement sur Romain Ntamack, au juste ?

À la suite de sa sortie précipitée du terrain après la demie perdue face à Castres, Ntamack a été conspué par les réseaux sociaux. Mais pourquoi, en fait ?

Au vrai, l'idée de ce papier nous est venue avant à la polémique : vendredi soir autour des 22h45, alors que Romain Ntamack, passablement très énervé et frustré, rentrait au vestiaire de manière prématurée, on avait senti l'engambi se profiler. L'on se disait, en espérant se tromper, que cette attitude très épidermique allait forcément soulever les réseaux sociaux, de coutume plus vifs pour cracher un venin malfaisant que pour tourner 7 fois leur langue dans leur bouche avant de poster. Et résultat ? Bingo, malheureusement !

RUGBY. Rentré directement aux vestiaires, Romain Ntamack a choqué les supportersDans la foulée des images diffusées par Canal Plus, la déferlante des spectateurs et observateurs suivit. Là, on ne supportait pas de voir le "héros" NTK avoir une réaction humaine, tout simplement. Ici, on reprochait vivement à l'ouvreur du XV de France d'avoir immédiatement quitté la pelouse au coup de sifflet final, puis de s'être isolé dans les entrailles de l'Allianz Riviera pour se prendre la tête entre les mains et évacuer sa peine. Mais s'est-on demandé pourquoi juste 1 seconde ? Comme rappelé par notre confrère Nicolas Zanardi du Midol, on parle tout de même d'un garçon remplaçant lors de la finale 2019 et hors groupe en 2021 pour cause de commotion. Aussi d'un jeune adulte qui a probablement préféré s'isoler que de déparler à chaud.

RESUME VIDEO. Top 14. Plein de maitrise, Castres a fait le match parfait pour s'offrir Toulouse

Mais ça bien sûr, toutes les vipères du soir le balayèrent d'un revers de main... Et puis, Romain Ntamack, tête d'affiche de cette nouvelle génération dite "millenials", n'est-il pas aussi (déjà) reconnu de tous comme un immense champion ? Et n'est-ce pas également la marque de ces derniers de n'avoir pour bourreau que la défaite, et de la haïr à un point que le commun des mortels ne peut imaginer ? Lorsque vous grandissez au sein de l'une des plus grandes familles du rugby français depuis que ce jeu est professionnel ; que vous avez fait vos premiers pas sur la pelouse d'Ernest-Wallon et qu'il n'y avait pas du lait maternel mais bel et bien la culture de la gagne dans vos biberons, il est difficile d'en être autrement. Est-ce un crime ? On ne le pense pas, très sincèrement.

VIDEO. Top 14. Ntamack répond à la filouterie d'Arata par un essai tout en cannes !

D'autant que cette réaction d'un joueur meurtri, on l'a tous vécu, de la Série au Top 14 en passant par la Fédérale. Ce cri du coeur, n'importe quelle personne ayant un jour mis les pieds sur un terrain de rugby où s'en étant déjà approché d'assez près est en mesure de le comprendre. Mais pas les juges des réseaux sociaux. Que voulez-vous que l'on vous dise ? Que ces rois du clavier ne semblent visiblement pas attachés à l'idée de tenter d'apporter des idées constructives ? Vous le savez probablement déjà...

TOP 14. Castres. Santiago Arata, l'homme qui a éclipsé le meilleur joueur du monde

Pourtant, ce que le direct n'a pas dit, et les RS non plus, c'est qu'en marge des images diffusées, il y eut une suite. Et désolé de vous décevoir mais non, Romain Ntamack ne fut pas muet, terré et ronchon toute la soirée comme évoqué ici et là. Une fois l'ambiance un poil retombée et les nerfs quelque peu refroidis, le pur-sang retourna sur le pré, histoire de serrer la main de ses adversaires du soir mais aussi de saluer les supporters stadistes qui avaient fait le déplacement. Quoi, Romain Ntamack ne serait donc pas qu'un gamin colérique et égocentré ? Eh bien non. Simplement un sportif de haut-niveau à l'orgueil de compétiteur exacerbé. Qui comme l'a dit son compère Antoine Dupont, a probablement beaucoup appris en ce soir de demi-finale perdue...