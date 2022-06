VIDEO. Top 14. Ntamack répond à la filouterie d'Arata par un essai tout en cannes !

Arata et Ntamack ont inscrit deux très beaux essais au début du second acte dans cette demi-finale entre Castres et Toulouse à Nice.

VIDEO. Top 14. Lebel déchire la défense de Castres et plante le premier essai de la demie !Alors que la première période de la demi-finale entre Castres et Toulouse n'avait vu qu'un essai, les supporters présents à Nice ont assisté à deux réalisations coup sur coup dès le début du second acte. Arata a très bien senti le coup en se faufilant au milieu des gros pour marquer le premier essai de Castres.

There's always something very satisfying about forwards struggling to make any ground and the 9 then showing them the way.



Santiago Arata scores, Castres lead for the first time!#COST #Top14 pic.twitter.com/vmZh6e6XkM June 17, 2022

Puis Toulouse a répondu avec la manière en envoyant du jeu malgré son infériorité numérique. Et c'est Romain Ntamack qui a mis les cannes pour dépose la défense et entre en Terre promise.