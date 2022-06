RUGBY. Rentré directement aux vestiaires, Romain Ntamack a choqué les supporters

Après le coup de sifflet final qui a vu Castres se qualifier pour la finale aux dépens de Toulouse, Romain Ntamack a directement rejoint les vestiaires. Les supporters n'ont pas apprécié.

VIDEO. Top 14. ''Pas toujours attendre qu'Antoine Dupont traverse le terrain'', Mola réalisteÉnorme déception pour les Toulousains ce vendredi soir après la défaite concédée en demi-finale face à Castres. Les champions en titre n'ont pas su trouver la solution face à des Castrais accrocheurs et sûrs de leur force. Au coup de sifflet final, alors que les joueurs du CO ont laissé éclater leur joie et que ses coéquipiers congratulaient les vainqueurs, Romain Ntamack a rejoint le vestiaire. Sans doute désabusé par le résultat de ce match. Les attentes étaient grandes à la suite de l'élimination en demi-finale de la Champions Cup.



La déception est la hauteur des efforts fournis depuis de longs mois pour en arriver là. Si on peut la comprendre, certains supporters n'ont pas apprécié son attitude et l'ont fait savoir sur les réseaux sociaux. Ils regrettent en effet qu'il ne soit pas resté sur le pré pour saluer ses adversaires. Il serait par la suite revenu sur le pré pour saluer les supporters notamment. Ce qu'une très grande partie des téléspectateurs n'a pas vu voir. Ce qui peut expliquer leurs réactions.

Elle est belle la joie des Castrais. Contraste avec la tristesse de Romain Ntamack, rentré direct, tout seul, au vestiaire. #COST pic.twitter.com/6DigO4LEWm — Fanny Lechevestrier (@fannylechevestr) June 17, 2022

Ouais, on critique bcp Jalibert mais Ntamack n’est pas plus exemplaire finalement — Rouliano (@Rouliano_C) June 17, 2022

Je pense que c'est par rapport à l'avantage qui n'a pas profité au ST.

Mais c'est surtout une déception globale, Ntamack a vraiment tout donné ce soir, au four et au moulin.

Il a la rage de perdre, c'est normal — Jauzionsas (@FlipFlap_2017) June 17, 2022

L'imagine de Ntamack dans les vestiaires à la fin du match m'a littéralement brisé le cœur quoi — VΛИƐSS (@vanessa_brl) June 17, 2022

