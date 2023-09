RUGBY. Les Fidji font tomber la Géorgie et avancent vers les quarts de la Coupe du monde

Ce samedi 30 septembre, les Fidji affrontaient la Géorgie du côté du Matmut Atlantique de Bordeaux. Le but des deux équipes : rester vivants en Coupe du monde !

À Bordeaux, le stade rugit de plaisir. Ce samedi 30 septembre, les Fidjiens et les Géorgiens s’affrontent au sein de la poule C. Vainqueurs de l’Australie, les hommes de Simon Raiwalui peuvent se qualifier en quart s’ils remportent le match avec un bonus offensif. Face à eux, les joueurs du Caucase veulent laver leur honneur après deux matchs décevants dans les résultats.

RUGBY. Et si les Fidji toquaient à la porte du Rugby Championship après la Coupe du monde ?Ces enjeux, les supporters des deux camps les ont bien compris. Pendant les hymnes, les Géorgiens se sont montrés généreux en chant. Les Fidjiens, eux, ont continué de faire valoir leurs couleurs avec entrain. Au Matmut Atlantique, on retrouve deux des publics les plus enthousiastes et passionnés de la compétition. Le tout, avec des formations alléchantes sur le pré. Tous les éléments sont réunis pour un samedi après-midi réussi.

Une Géorgie en maîtrise

En début de match, ce sont les Lelos qui se montrent particulièrement mordants. Poussés par un public déchainé, qui s’organise en chœur tels des groupes d’ultras, ils acculent les Océaniens dans leur moitié de terrain. Sur les 10 premières minutes, ils n’ont besoin de plaquer qu’à 2 petites reprises, contre plus de 30 étreintes pour les Fidjiens.

S’ils percent la ligne adverse, ils ne parviennent cependant pas à concrétiser leurs ambitions. Des passes mal assurées ou une volonté de surjouer coupe les Géorgiens dans leur élan.

Inefficaces, les Fidjiens essayent de reprendre la main. Encouragés par des cors assourdissants et des “Fiji ! Fiji!” en rythme, leur buteur devra s’accommoder des sifflets géorgiens quand il se tient face aux perches. Mais ces derniers n’estomperont pas certains gestes de classe. Non-loin de sa terre rochelaise, Levani Botia conserve tout son fair-play et vient immédiatement au secours du deuxième ligne Lasha Jaiani. Restant aux côtés du blessé pendant que le jeu continue, il interpelle arbitres et soigneurs avec vigueur. Pour les Européens, cette blessure est la deuxième de la journée après la sortie du talonneur Tengizi Zamtaradze.

VIDEO. Les statistiques affolantes de Levani Botia, phénomène du Stade RochelaisSur cette première demi-heure de jeu, les coéquipiers de Semi Radradra donnent l’impression de retomber dans leurs travers. Imprécis en attaque et précipités en défense, ils enchaînent les bourdes dans les 22 mètres adverses, ceci au grand bonheur des supporters parés de rouge. De la même manière, leur jeu au pied ainsi que leur conquête paraissent loin du niveau affiché durant l’été. Désormais, leur statut de mondialiste a changé. L’automne est là et d’éventuels quarts de finale s’annoncent pour des Fidjiens étrangement déconcertés.

S’ils restent beaucoup plus disciplinés que leurs concurrents du Tiers 2, les quelques rares fautes commises laissent la possibilité à Davit Niniashvili d’enquiller. Néanmoins, les occasions d’essais sont systématiquement auto-sabotées par les troupes du Caucase. Impressionnants de réalisme au pied (en exceptant le drop tapé comme une chandelle), c’est tout l’inverse qui est observé ballon en main. À la pause, les Géorgiens mènent 9 à 0.

La Géorgie donne le ton dès les premières minutes#RWC2023 | #FIJvGEO pic.twitter.com/XWhRbgP3oz — Rugby World Cup FR 🇫🇷 (@RugbyWorldCupFR) September 30, 2023

Les Fidji redémarrent la machine

Dès son retour des vestiaires, la Géorgie veut concrétiser les efforts faits en première mi-temps. Avec un en-avant volontaire de Semi Radradra (carton jaune), une faute en mêlée (pénalité) et un plaquage haut sur Niniashvili, les Fidjiens commettent autant de fautes en cinq minutes que durant tout le premier acte. Si la causerie de Simon Raiwalui a visiblement revigoré ses hommes, elle les a aussi rendus indisciplinés.

COUPE DU MONDE. L'Irlande en favori, le Pays de Galles déjà qualifié et la surprise fidjienne, voici un premier bilan !Face à cette déroute dans le jeu, le capitaine Waisea prend ses responsabilités et conclut un bon mouvement des siens. Avec un essai transformé en poche, les récents vainqueurs de l’Australie reviennent à deux points de ceux vaincus par la même patrie récemment. Cette réalisation remet du baume aux cœurs des iles, mais le buteur pêche à mettre les Fidjiens devant lorsqu’il en a l’occasion à la 56ᵉ minute.

Plus les secondes défilent et plus ce sont les Fidjiens qui mettent la main sur le match. À l’heure de jeu, leurs percées redoutables font trembler le stade. Les fans de Lelos se prennent la tête et se cachent les yeux, quand les visiteurs venus d’Océanie agitent leurs drapeaux à s'en briser les poignets et s’égosillent avec une voix d’ores et déjà cassée.

Néanmoins, la plus grosse bronca se fera entendre sur la tentative de coup de pied de Lomani à la 64ᵉ minute. Pas très fair-play, les fans du Caucase ne changent rien au coup de canon. L’ancien des Northampton Saints met son équipe devant, avec un coup de pied tendu d’un peu plus de 40 mètres.

Coupe du Monde. Les Fidjiens conquis par la ferveur tricolore : ''C'est comme si on jouait à domicile''

À peine trois minutes après, une course tranchante de Levani Botia renvoie les Flying Fijians en Terre promise. Le Rochelais casse un plaquage et charge la défense géorgienne qui se replie. Avec une belle intelligence de jeu, il fixe cinq défenseurs et délivre un caviar pour Vinaya Habosi qui fait l'appel et le crochet parfait dans le petit côté. Enfin, le numéro 23 plonge dans l'en-but et creuse l'écart.

En toute fin de match, la plutôt bonne partition fidjienne en deuxième période est mise à mal par un plaquage dangereux de Josua Tuisova. Le néo-Racingman ne se baisse pas en tentant de plaquer l’arrière géorgien. Logiquement, l’arbitre Karl Dickson fait appel au bunker et envoie le joueur hors du terrain. L’arbitrage vidéo décide ensuite que le centre ne mérite qu’un carton jaune.

Arbitrage. Des cartons rouges bientôt remplacés par les "Bunkers" ?Avec une pénalité réussie à quelques secondes des 80 minutes, la Géorgie revient à 5 points. À ce moment-là, tout redevient possible. Les hommes en rouge lancent des offensives tranchantes. Tentant le tout pour le tout, la sélection vêtue de rouge s’essaye aux passes acrobatiques et Gela Aprasidze trouve la faille. Depuis ses 22 mètres, le demi de mêlée remplaçant avance jusqu’à la ligne médiane. Rattrapé par la patrouille, il envoie un coup de pied à suivre pour son ouvreur. Cependant, les cannes de Luka Matkava ne seront pas suffisantes. Un Fidjien s’interpose et dégage le ballon du pied.

Score final : 17-12 en faveur des Fidji. La qualification en quart n'est pas assurée, mais reste en (très) bonne voie.

