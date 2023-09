COUPE DU MONDE. L'Irlande en favori, le Pays de Galles déjà qualifié et la surprise fidjienne, voici un premier bilan !

En plein milieu de ce troisième tour des phases de poules, il est en temps de dresser un premier bilan de l'évolution du classement. Qui accèdera aux quarts de finale ?

La poule A, sans surprise apparente

La première poule de ce mondial n'est autre que celle du XV de France, et de son meilleur ennemi, la Nouvelle-Zélande. Les deux équipes se sont affrontées lors de la première journée de compétition, et nos Bleus ont gagné 27-13. Ce succès a permis à la France de prendre la tête de ce groupe, et avec trois matchs joués, les Tricolores cumulent 13 points. Ces derniers représentent trois victoires, dont une bonifiée.

Derrière, l'Italie est deuxième, avec 10 points, synonyme de deux victoires avec un bonus offensif, face à la Namibie et l'Uruguay. La seule chance de se qualifier pour l'Italie, serait de battre le XV de France ou les All Blacks, ce qui ne semble pas ou peu envisageable.

Les All Blacks restent parmi les favoris de ce mondial, mais vont devoir désormais s'imposer absolument face aux trois dernières équipes. Les coéquipiers de Beauden Barrett affrontent l'Italie ce vendredi soir à Lyon.

La poule B, un classement logique

Le classement de cette deuxième poule de la Coupe du monde est totalement logique et chacune des équipes est à la place qui semble lui aller. En tête, la première nation mondiale, l'Irlande, qui a réussi à se défaire des Springboks. Le XV du Trèfle a trois matchs à son actif, dont deux autres victoires bonifiées face au Tonga et à la Roumanie. Néanmoins, les Irlandais devront battre l'Écosse pour s'assurer la première place du classement.

L'Afrique du Sud est deuxième, et devrait naturellement passer au tour suivant ! Les champions du monde en titre ont chuté face à l'Irlande, mais ont gagné face à l'Écosse et la Roumanie. L'étape des Tonga devrait être une formalité.

Petite déception pour les Écossais, qui tenteront tout de même de battre l'Irlande pour se qualifier. Seul un bonus offensif face à cette équipe enverra l'Écosse en quart de finale.

Le groupe C, la surprise

Le groupe C est une des poules les plus compétitives de la compétition, avec trois équipes qui prétendaient à la qualification, en la présence du Pays de Galles, des Fidji et de l'Australie. Tout compte fait, et presque à la surprise générale, c'est l'équipe de Warren Gatland, le Pays de Galles, qui est la première équipe officiellement qualifiée pour la phase éliminatoire ! Le XV du Poireau a remporté ses duels face aux Fidji, au Portugal et à l'Australie.

Les Fidji devraient être bientôt la grande surprise de ce mondial ! En effet, les camarades de Tuisova ont gagné face à l'Australie, et ont pris le bonus défensif et offensif face au Pays de Galles. Ces derniers sont donc à 6 points, comme l'Australie, avec un match de moins. Il ne reste donc aux Fidjiens que de gagner face à la Géorgie et au Portugal, pour être bel et bien en quart de finale !

Pour l'Australie, cette Coupe du monde est un échec total, à l'image du match perdu d'hier soir, 40 à 6. C'est la première de l'histoire de la Coupe du monde que les Wallabies s'arrêtent en phase de poules.

La poule D, rien n'est joué !

Dans cette poule D, rien n'est encore joué et trois équipes bataillent pour la deuxième place. Vainqueur du choc face à l'Argentine, l'Angleterre délivre un parcours parfait, avec trois victoires, dont deux bonus face au Japon et au Chili. Plus qu'une victoire face au Samoa, et la première place est assurée.

Ensuite, le Samoa et le Japon sont à égalité de points, avec cinq unités. Ces deux nations ne se sont pas encore affrontées, et joueront leurs avenirs ce jeudi soir à Toulouse ! En cas de victoire à 5 points, le Japon prendrait une sacrée option sur la qualification avant son affrontement contre l'Argentine.

Les Pumas sont quant à eux 4ᵉ, avec quatre points, et ont eu tout le mal du monde à se défaire du Samoa (19-10). Pour ces derniers, deux victoires bonifiées face au Chili et au Japon seront le minimum syndical pour espérer se qualifier.

Le Samoa peut-être une autre grosse surprise de la compétition, car ces derniers peuvent se qualifier en gagnant le Japon avec un bonus, et l'Angleterre sans aucun bonus si l'Argentine ne prend pas 5 points face au Japon. Vous l'avez compris, c'est l'indécision totale dans ce dernier groupe, même si l'Argentine devrait réussir à accrocher une deuxième place, étant donné qu'elle a battu les coéquipiers de Seuteni.

