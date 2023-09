Coupe du Monde. Les Fidjiens conquis par la ferveur tricolore : ''C'est comme si on jouait à domicile''

Après deux magnifiques prestations contre le Pays de Galles et l’Australie. L’équipe des Fidji est sûrement celle qui a le plus enthousiasmé les supporters dans ce début de mondial.

Une équipe spectaculaire

Difficile de ne pas aimer les joueurs fidjiens et ce style de jeu composé de soutiens permanents et de passes après contacts plus impressionnantes les unes que les autres. A l’image de ce que produisent les Flying Fijians au rugby à 7.

Lors de la victoire historique contre les Wallabies (22-15), les supporters du stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne ont vibré à chaque contact et chaque plaquage des joueurs du Pacifique.

Un soutien qu’a ressenti le joueur de Pau, Lekima Tagitagivalu (propos recueillis par The Fiji Times) :

‘’Beaucoup de joueurs évoluent ici en France. Cela signifie beaucoup de savoir que les supporters sont derrière nous. C’est comme si on jouait un match à domicile.’’

Un lien important avec la France

En effet, de nombreux Fidjiens sont habitués des pelouses du Top14 comme Josua Tuisova, Levani Botia, Waisea Nayacalevu, Jiuta Wainqolo ou encore Semi Radradra.

Des joueurs qui ont brillé dans leurs clubs, et qui continuent d’impressionner sur la scène internationale, à l’image du capitaine Waisea Nayacalevu. Par sa capacité à franchir et sa solidité défensive, le toulonnais est clairement un des joueurs phares de ce début de Coupe du Monde.

Un mondial qui sera réussi en cas de qualification pour les quarts de finales. Pour cela, il faudra battre la Géorgie le 30 septembre. Un match que les coéquipiers de Lekima Tagitagivalu redoute :

‘’La Géorgie arrive et nous ne prenons aucune équipe à la légère parce que nous nous sommes très bien préparés pour cette Coupe du Monde. Nous jouons les matchs les uns après les autres, en apprenant de nos erreurs, en pensant à la nouvelle mission qui arrive.’'