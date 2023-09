RUGBY. Et si les Fidji toquaient à la porte du Rugby Championship après la Coupe du monde ?

Les Fidji, victorieuses des Wallabies, pourraient se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Après tout sera possible ! De quoi leur ouvrir des portes ?

Ce samedi, les Fidji jouent un match capital dans la course à la qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde face à la Géorgie. Grâce à leur succès sur l'Australien, Semi Radradra et ses compatriotes sont en très bonne position pour prendre la deuxième place du groupe devant ces mêmes Wallabies. Les îliens ont l'avantage d'avoir encore deux rencontres à jouer face aux Lelos donc, puis contre le Portugal. Deux adversaires qui semblent à leur portée compte tenu de ce qu'ils ont montré depuis le début de la compétition. Sans parler de la richesse de leur effectif.

Il y a quelques années, les Fidji n'auraient sans doute pas eu la caisse pour produire quatre matchs aboutis d'affilée. Mais leur groupe actuel est composé d'éléments rompus aux joutes européennes. Certains font partie des meilleurs à leur poste. Plus disciplinés et mieux préparés, les Fidjiens ne font plus rigoler personne désormais. Ils ont également eu l'avantage d'avoir eu une pause de deux semaines entre leurs deux premiers matchs et leurs deux derniers. Aussi, font-ils figure de favoris face à la Géorgie et le Portugal. S'ils gagnent ces deux rencontres sans bonus offensif, ils auront alors 14 points, ce qui leur permettra de voir les quarts. Une victoire et une défaite bonifiée feraient aussi l'affaire puisque les Wallabies n'ont plus qu'un match à jouer. Ils ne peuvent avoir que 11 points au maximum. COUPE DU MONDE. Les scénarios catastrophes qui empêcheraient les Fidji de voir les quarts de finaleUne qualification en quart de finale serait une première depuis 2007 pour les Fidjiens. Elle validerait tout le travail effectué et la progression de cette équipe. Lors de la précédente coupe du monde en France, ils avaient déjà terminé à la deuxième place derrière l'Australie avec trois succès au compteur. Ils avaient ensuite échoué contre les futurs champions sud-africains, 37 à 20. Cette année, ils pourraient bien croiser la route de l'Angleterre qui, si elle a retrouvé un peu de confiance cette compétition, est loin d'être flamboyante. Sur un match sec, et vu ce qu'ils ont montré contre le Pays de Galles et les Wallabies, Tuisova et ses coéquipiers auraient toutes leurs chances de l'emporter.



On pourrait donc très bien retrouver les Fidji en demi-finale de la Coupe du monde. Dès lors, tout serait possible mais ils croiseraient le chemin des Français ou des Sud-Africains si on prend en compte le classement actuel des poules A et B. Une qualification en demie serait déjà un exploit. Surtout, il pourrait ouvrir les portes d'une autre compétition prestigieuse aux Îliens : le Rugby Championship.

After Argentina made RWC semi’s in 2007, the IRB spared no effort or expense to see Los Pumas added to the Rugby Championship



If Fiji can repeat that feat, anything less would be very questionable @WorldRugby 🇫🇯🇫🇯🇫🇯 — Daniel Leo (@danleo82) September 25, 2023

Pour l'ancien international samoan Daniel Leo, si les Fidji se hissaient en demi-finale, il aurait du mal à imaginer que World Rugby n'appuie pas une éventuelle candidature fidjienne. Il rappelle que l'IRB avait milité en faveur de l'intégration des Pumas au Rugby Championship après sa performance à la Coupe du monde 2007. Cinq ans plus tard, l'Argentine affrontait pour la première fois les Springboks dans cette compétition.



"Combien de temps encore les dirigeants de SANZAAR pourront-ils nier les prétentions des Fidji ?", écrivait le site ESPN après le succès retentissant sur l'Australie. Du côté du sélectionneur fidjien Raiwalui, on préfère se concentrer sur le moment présent et la suite de la compétition. Néanmoins, l'objectif à moyen ou long terme est aussi de jouer ce genre de compétition relevée face aux meilleures nations de la planète ovale. "Si un nouveau tournoi arrive, si ces matches deviennent disponibles, nous levons la main, nous sommes prêts."



Avant le Rugby Championship, les Fidji devraient très certainement faire partie de la nouvelle compétition internationale dont le coup d'envoi est prévu pour 2026. Un Championnat des Nations qui se jouera en deux phases, durant l'été puis à l'automne, et qui aurait lieu tous les deux ans. Ce serait à n'en pas douter une avancée pour les Fidjiens. Mais jouer le Rugbg Championship tous les ans face aux All Blacks, Boks, Pumas et Wallabies serait à n'en pas douter bien plus efficace pour faire progresser cette nation. Leo de soulever un point qui pourrait néanmoins ralentir le processus : le marché fidjien n'a sans doute pas le même potentiel financier et humain que l'Argentine. L'ancien international est curieux de voir quelle sera la position de l'instance internationale en cas de qualification en demie. Et nous aussi à vrai dire.