Lourde suspension à prévoir ? Un homme de base de Provence Rugby pourrait ne plus rejouer jusqu’en 2026

Sanctionné d’un carton rouge pour un coup de pied au visage d’un adversaire face à Biarritz, l’attachant et rugueux 3ème ligne d’Aix Piazzoli risque gros…

Provence Rugby vit un début de saison contrarié. Après s’être incliné lors des 2 premières journées et être notamment tombé à domicile face à Valence/Romans, le club du 13 à relevé la tête en l’emportant avec le bonus offensif (52 à 10) face à Biarritz vendredi dernier. Grâce notamment à un Setariki Bituniyata en feu et auteur d’un triplé.

Soirée parfaite, alors ? Pas vraiment. Car en fin de rencontre, cette partie ouverte mais quelque peu tendue a donné lieu à carton rouge à l’encontre du 3ème ligne Guillaume Piazzoli pour un mauvais geste.

Sur une action anodine, le guerrier provençal grattait un ballon dans un ruck puis passait au sol. Et alors que son demi de mêlée Cazenave s’apprêtait à mettre les mains sur la gonfle, il se faisait plaquer sèchement sans ballon par le jeune numéro 9 biarrot, Anoa Laurent.

En se relevant, Piazzoli semblait trébucher brusquement sur le jeune basque mais l’appel à la vidéo laissait voir un coup de pied qui partait directement au visage de son adversaire.

Si le chouchou de Maurice-David s’excusait immédiatement et ce avant même l’intervention de l’arbitre en jurant que c’était involontaire, le visage marqué d’Anoa Laurent ne donnait quoi qu’il en soit pas le choix à l’officiel, qui sortait le rouge.

Jusqu'à 12 semaines de suspension

Un geste qui pourrait coûter cher au flanker de (bientôt) 28 ans, tout comme à Provence Rugby, dont il est l’un des indéboulonnables depuis plusieurs saisons grâce à son sens du sacrifice, le terrain qu’il couvre et sa puissance près des lignes notamment.

Car aussi doux et attachant soit-il à la ville, "Piazzo" n’en est malheureusement pas à son coup d’essai en matière de manque de discipline. S’il confiait avoir beaucoup travaillé sur le secteur avec un préparateur mental et les arbitres notamment, son coup de pied pourrait lui coûter très cher s’il était considéré comme volontaire plutôt que comme une imprudence par les instances de la LNR.

D’autant que son casier (10 jaunes et 4 rouges concédés en 92 matchs de ProD2) pourrait aussi jouer en sa défaveur. Selon le barème de la ligue, le compagnon de route de Teimana Harrison risque en tous cas 8 semaines de suspension minimum. Et 12 au maximum.

Ce qui pourrait priver le brun ténébreux de toute la première partie de saison de Provence Rugby, et l’éloigner des terrains de ProD2 jusqu’en 2026, si le degré supérieur était retenu. Pas la meilleure des nouvelles, au moment de se déplacer à l’autre bout de la France chez l’ogre de Vannes, ce vendredi…