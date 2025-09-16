Coupe du monde. ''Pas acceptable'' : la confession crue d’Axelle Berthoumieu après sa suspension
Le quart de finale contre l’Irlande a laissé des traces. Axelle Berthoumieu, coupable d’une morsure, a écopé d’une lourde suspension de 12 semaines. Crédit image : Screenshot Youtube RugbyPass France
Coup dur pour les Bleues. Axelle Berthoumieu, troisième-ligne tricolore, a été suspendue 12 semaines pour une morsure sur l’Irlandaise Aoife Wafer.

Tandis que la France s'est qualifiée dans la doueur pour les demi-finales de la Coupe du monde face à l'Angleterre. La troisième-ligne Axelle Berthoumieu a été sanctionnée pour un geste interdit : une morsure sur le bras de l'Irlandaise Aoife Wafer.

Une sanction lourde

La commission de discipline n’a pas tergiversé : la Française a écopé de douze semaines de suspension, ce qui met un terme définitif à son Mondial. Même si la Fédé a décidé de faire appel. Un coup dur pour les Bleues, déjà en quête de repères dans cette compétition, et une désillusion personnelle pour la joueuse du Stade Bordelais.

Les images, largement diffusées sur les réseaux sociaux, ne laissaient que peu de place à l'interprétation. Pourtant, "en examinant l'affaire en direct, l'arbitre assistant vidéo n'a pas été en mesure de déterminer clairement et manifestement qu'il s'agissait d'un jeu déloyal et n'a pas pu bénéficier de preuves supplémentaires pour corroborer ses conclusions", nous apprend le communiqué officiel.

“J’ai perdu mon sang-froid”

Lundi, Axelle Berthoumieu, qui avait reconnu la faute et ait exprimé des remords, a pris la parole sur Instagram pour reconnaître sa faute et présenter ses excuses :

« Dimanche lors du match face à l’Irlande, j’ai perdu mon sang-froid. Je sais que ce n’est pas acceptable et je suis consciente que cela met un terme à ma Coupe du monde. Je tiens à présenter mes excuses sincères à Aoife Wafer et à l’équipe d’Irlande, à mes coéquipières et notre staff, à la FFR ainsi qu’à toutes celles et ceux qui nous soutiennent. Ce n’est pas l’image que je veux donner ni la joueuse que je veux être. J’accepte la sanction et j’assume. Le rugby est un sport de respect et ce geste n’a rien à faire sur un terrain de rugby. »

Un rappel à l’esprit du jeu

Dans un sport où le respect de l'adversaire est une valeur cardinale, la séquence a choqué. Les joueuses françaises avaient besoin d'exemplarité, surtout à ce stade de la compétition. Berthoumieu l'a reconnu, et son mea culpa a été accueilli comme une étape nécessaire pour tourner la page. En attendant l'appel, les Bleues, elles, poursuivent leur chemin, potentiellement sans elle. Avec l'envie de faire beaucoup mieux qu'en quart face à l'Irlande, pour aller chercher une performance majuscule dans ce Mondial face aux grandes favorites pour le titre.

