XV DE FRANCE. Sanctionnées, Berthoumieu et Feleu jouent leur va-tout en appel

À quelques jours d’une demi-finale couperet contre l’Angleterre, Axelle Berthoumieu et Manae Feleu ont été lourdement sanctionnées par la commission d’examen du jeu déloyal.

Le XV de France féminin se retrouve dans une situation délicate à l’approche de sa demi-finale de Coupe du monde face aux Anglaises, samedi à Bristol.

Deux pièces maîtresses du pack tricolore, Axelle Berthoumieu et Manae Feleu, ont été suspendues à la suite du quart de finale remporté contre l’Irlande (18-13). Les deux joueuses ont décidé de faire appel des sanctions qui les privent quasiment à coup sûr de la fin du tournoi.

Une affaire de morsure

Pour Berthoumieu, troisième ligne aile de Blagnac, l’affaire est lourde. Une vidéo a révélé une morsure sur l’Irlandaise Aoife Wafer lors d’un regroupement. L’arbitre vidéo n’avait pas pu confirmer l’incident en direct, mais la commission indépendante réunie dès le lendemain a estimé que le geste relevait bien de la règle 9.12, qui sanctionne les violences physiques telles que morsures, coups de poing ou griffures. La joueuse a reconnu sa faute et exprimé ses regrets, concédant qu’elle aurait mérité un carton rouge.

ARBITRAGE. ''Il n'y a pas ruck'', pourquoi l'essai de Raka a été refusé (et pourquoi Urios n'en revient pas)

La sanction initiale, fixée à 18 matchs, a été réduite à 12, soit la peine minimale dans ce type de cas. Ce verdict mettrait un terme à son Mondial et l’éloignerait également des terrains de club jusqu’au 1er mars 2026. La Fédération française de rugby a immédiatement fait appel de la durée de cette suspension, estimant la sanction disproportionnée au regard des circonstances.

Une sanction plus faible pour la co-capitaine

La situation est moins lourde mais tout aussi problématique pour Manae Feleu. La deuxième ligne et co-capitaine des Bleues a été sanctionnée pour un plaquage jugé dangereux en fin de première période contre l’Irlande. Son geste, à hauteur d’épaule avec un contact tête contre tête, a été considéré comme relevant de la règle 9.13. La sanction de base de six matchs a été réduite à trois, avec possibilité de la ramener à deux en suivant un programme d’entraînement spécifique. Comme sa partenaire, Feleu a choisi de contester la décision, estimant que l’action n’aurait pas dû valoir plus qu’un carton jaune.

Ces appels seront étudiés mardi par une commission de discipline. À ce stade, il paraît peu probable que Berthoumieu revoie les terrains pendant la compétition, même en cas de réduction de peine. Pour Feleu, un allègement pourrait lui permettre d’espérer une hypothétique finale, mais pas la demi-finale face à l’Angleterre.

Un coup dur pour les Bleues, déjà diminuées par les blessures de Rose Bernadou et Lina Queyroi. Privé de plusieurs cadres, le staff tricolore va devoir réorganiser son pack et trouver des solutions express avant d’affronter des Anglaises invaincues depuis 31 matchs. Un défi colossal pour espérer encore rêver d’un exploit.