XV DE FRANCE. Sanctionnées, Berthoumieu et Feleu jouent leur va-tout en appel

Le XV de France féminin se retrouve dans une situation délicate à l’approche de sa demi-finale de Coupe du monde face aux Anglaises, samedi à Bristol.
Deux pièces maîtresses du pack tricolore, Axelle Berthoumieu et Manae Feleu, ont été suspendues à la suite du quart de finale remporté contre l’Irlande (18-13). Les deux joueuses ont décidé de faire appel des sanctions qui les privent quasiment à coup sûr de la fin du tournoi.
🎥🍿 Âmes Sœurs S07E05 : 𝗥𝗼𝗮𝗱 𝘁𝗼 𝗕𝗿𝗶𝘀𝘁𝗼𝗹— France Rugby (@FranceRugby) September 15, 2025
Revivez l’essai qui relance les Bleues, porté par la force et le soutien de toute une équipe 💙
Extrait à retrouver dans le nouvel épisode ➡️ https://t.co/e7ildoy6Cx pic.twitter.com/QwTSVMdMAi
Une affaire de morsure
Pour Berthoumieu, troisième ligne aile de Blagnac, l’affaire est lourde. Une vidéo a révélé une morsure sur l’Irlandaise Aoife Wafer lors d’un regroupement. L’arbitre vidéo n’avait pas pu confirmer l’incident en direct, mais la commission indépendante réunie dès le lendemain a estimé que le geste relevait bien de la règle 9.12, qui sanctionne les violences physiques telles que morsures, coups de poing ou griffures. La joueuse a reconnu sa faute et exprimé ses regrets, concédant qu’elle aurait mérité un carton rouge.
ARBITRAGE. ''Il n’y a pas ruck'', pourquoi l’essai de Raka a été refusé (et pourquoi Urios n’en revient pas)
La sanction initiale, fixée à 18 matchs, a été réduite à 12, soit la peine minimale dans ce type de cas. Ce verdict mettrait un terme à son Mondial et l’éloignerait également des terrains de club jusqu’au 1er mars 2026. La Fédération française de rugby a immédiatement fait appel de la durée de cette suspension, estimant la sanction disproportionnée au regard des circonstances.
💥 𝗦𝗘𝗠𝗔𝗜𝗡𝗘 𝗗𝗘 𝗗𝗘𝗠𝗜𝗘 !— France Rugby (@FranceRugby) September 15, 2025
Rendez-vous ce samedi 20 septembre à 16H30 au Ashton Gate Stadium de Bristol pour la demi-finale face à l'Angleterre !
Match à suivre sur @TF1 ! Tous derrière nos Bleues !
#RWC2025 #XVdeFrance pic.twitter.com/mNmPVJgjkT
Une sanction plus faible pour la co-capitaine
La situation est moins lourde mais tout aussi problématique pour Manae Feleu. La deuxième ligne et co-capitaine des Bleues a été sanctionnée pour un plaquage jugé dangereux en fin de première période contre l’Irlande. Son geste, à hauteur d’épaule avec un contact tête contre tête, a été considéré comme relevant de la règle 9.13. La sanction de base de six matchs a été réduite à trois, avec possibilité de la ramener à deux en suivant un programme d’entraînement spécifique. Comme sa partenaire, Feleu a choisi de contester la décision, estimant que l’action n’aurait pas dû valoir plus qu’un carton jaune.
🏆 Nouveau record d’audience pour un match de rugby féminin à la TV !— France Rugby (@FranceRugby) September 15, 2025
✨ 3,45 millions de téléspectateurs devant @tf1 hier pour suivre nos Bleues en quart de finale de la Coupe du Monde !
📈 Jusqu’à 4,6 millions en fin de match ! 🔥
#RWC2025 #FRAIRL pic.twitter.com/nNYisbYMxl
Ces appels seront étudiés mardi par une commission de discipline. À ce stade, il paraît peu probable que Berthoumieu revoie les terrains pendant la compétition, même en cas de réduction de peine. Pour Feleu, un allègement pourrait lui permettre d’espérer une hypothétique finale, mais pas la demi-finale face à l’Angleterre.
Un coup dur pour les Bleues, déjà diminuées par les blessures de Rose Bernadou et Lina Queyroi. Privé de plusieurs cadres, le staff tricolore va devoir réorganiser son pack et trouver des solutions express avant d’affronter des Anglaises invaincues depuis 31 matchs. Un défi colossal pour espérer encore rêver d’un exploit.
noComment
ce qui est étonnant pour Feleu c'est que dans le match il y a plusieurs contacts tête tête et la citation se porte sur le moins évident, sur celui qui n'a pas été le plus marquant.
Les autres sont passés au bunker , non?
dan0x
Etant donné que le prochain match est contre les anglaises et que la compétition se déroule en angleterre, je vous laisse deviner la suite...
alan75
L'important c'est d'être sur le pré ce jour là, pas devant sa télé, héhé...
Le résultat puisqu'on pense le connaître d'avance importe moins que la manière.
Et si il faut jouer pour la 3ème place, j'en connais plein sur leur île si verte qui en rêveraient... 😘
dan0x
Tu n'as pas compris mon propos en lien avec l'article concerné mais c'est pas très grave. Je voulais juste dire que l'appel n'a pas beaucoup de chance d'aboutir à une quelconque clémence des instances dirigeantes ou commission de mes c0uilles en ski. Voilà tout ! Bien évidemment que ce match sera compliqué mais c'est dans ce genre de situation qu'on espère que les bleues iront chercher les ressources nécessaires pour faire déjouer tous les pronos.
Passovale
C Était un match à suspens, genre œil pour œil dent pour d….. Heu non. Bon Sur la dernière action elles auraient pu se casser les dents..
Sweet Charlot
Pour Berthoumieu, c'est avéré, sanction normale. Mais pour Feleu c'est douteux. Elle a écopé d'un carton jaune duran tla rencontre, et les commissaires en rajoutent une couche avant la demi. De quoi affaiblir la prochaine opposition de l'Angleterre et les ardeurs de l'équipe de France. Et ça perturbe la prépa des Bleues.
Il manquerait plus qu'on est, en plus, une certaine Davidson à la direction de jeu et là c'est 0% de chance...
Revahn
C'est pas pour rien qu'on les appelle les affamées!
Revahn
Je sais que c'est la procédure "habituelle" mais je comprends pas trop ce qu'elles peuvent espérer de l'appel : Feleu a eu que 2 matchs de suspension, on peut difficilement faire plus clément et elle ratera forcément les anglaises (ce qui sera sûrement notre dernier match).
Quant à Berthoumieu, s'excuser et dire "j'assume" et "j'aurais mérité un rouge" , mais faire appel face à la sanction minimum c'est dommage... mais elle veut sûrement pouvoir faire le 6 Nations l'année prochaine j'imagine.
Roger Coudenlèrc
Il n'y a pas de match de 3ème ?
Revahn
Effectivement, j'ai tendance à complètement ignorer les matchs de consolation, elle raterait donc celui-là aussi!
Garou-gorille
"Une affaire de morsure"
Nos Françaises auront-elles les crocs contre les Anglaises ?
McF
ça risque de les toucher au moral, j'espère qu'elles vont garder du mordant contre les anglaises ...
Jak3192
😳
Elle a mordu l'autre 😲
J'y crois pas à un truc pareil...
Elle n'a pas l'air cannibale en la voyant comme ça 😔
Like a Lion in Jau Zion
d'après OvaleMasqué (ohéohé)
en tant qu'aveyronnaise, si,
c'est encore de coutume dans cette contrée lointaine..
https://actu.fr/sports/rugby/xv-de-france/evelyne-dheliat-lutte-greco-romaine-l-oeil-d-ovale-masque-sur-le-1-4-de-finale-france-irlande_63165235.html
Garou-gorille
On lui a demandé d'être plus incisive !
dusqual
c'était pas des mots en l'air...
McF
d'habitude on leur parle plutôt de sortir les griffes ...
alan75
ou de montrer les crocs 🤣🤣🤣