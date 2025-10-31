POINT TRANSFERT. Cramont, Daubagna, Carbury : ça bouge en Top 14 et en Pro D2
Le marché des transferts s’est animé cette semaine, comme à Bordeaux par exemple. © Image d’illustration.
Beaucoup d'annonce de transfert ont eu lieu cette semaine en France. Pour vous, on fait le point sur les principaux mouvements des clubs du Top 14 et de la Pro D2.

Top 14

Bayonne

Alors que nos confrères de Rugbyrama annonçaient il y a quelques semaines l'arrivée probable de Lucas Peyresblanques en provenance du Stade Français, c'est le prêt du talonneur toulousain Guillaume Cramont qui vient d'être annoncé du côté du Pays basque.

À l'issue de la saison, il prendra la direction de Bayonne pour les deux prochaines saisons dans le cadre d'un prêt. Un destin qui rappelle forcément celui de Guillaume Marchand, transféré par la suite définitivement à Lyon.

TRANSFERT. Et si le talentueux Paul Costes quittait le Stade Toulousain pour être numéro 1 ailleurs ?TRANSFERT. Et si le talentueux Paul Costes quittait le Stade Toulousain pour être numéro 1 ailleurs ?

Toulouse

Barrés par la concurrence au Stade Toulousain, les trois-quarts Paul Costes et Dimitri Delibes pourraient tenter l’aventure ailleurs. Le premier cité est pressenti du côté de Clermont, là où son père Arnaud a longtemps évolué à la fin des années 1990.

Pau

Les Béarnais ont annoncé dans la semaine la prolongation de Thibault Daubagna et de Thomas Souverbie jusqu'en 2029. En revanche, rien d'annoncé pour Aymeric Luc et Olivier Klemenczak, qui devraient quitter le Béarn à l'issue de cet exercice.

Bordeaux

En Gironde aussi, ça s’active dans le sens des départs, avec le départ acté de Bastien Vergnes-Taillefer à la fin de la saison. Il devrait être suivi par plusieurs joueurs, comme le rapporte Sud Ouest : Joey Carbery, Jonny Gray, Lachlan Swinton et Salesi Rayasi vont quitter le navire à la fin de l’année. Une offre de prolongation est étudiée pour Martin Page-Relo et Sipili Falatea.

Pro D2

Agen

Double prolongation du côté d’Agen : le jeune arrière Mathias Jean s’engage jusqu’en 2028, et le flanker Enzo Sérieyssol prolonge pour une saison supplémentaire.

Vannes


Suite à la blessure de Cyril Blanchard, le leader de la Pro D2 fait appel au renfort de Victor Montgaillard, en provenance de Perpignan. Le talonneur est lié au club breton jusqu’à la fin de la saison en tant que joker médical.

