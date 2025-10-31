POINT TRANSFERT. Cramont, Daubagna, Carbury : ça bouge en Top 14 et en Pro D2

Beaucoup d'annonce de transfert ont eu lieu cette semaine en France. Pour vous, on fait le point sur les principaux mouvements des clubs du Top 14 et de la Pro D2.

Alors que nos confrères de Rugbyrama annonçaient il y a quelques semaines l'arrivée probable de Lucas Peyresblanques en provenance du Stade Français, c'est le prêt du talonneur toulousain Guillaume Cramont qui vient d'être annoncé du côté du Pays basque.

À l'issue de la saison, il prendra la direction de Bayonne pour les deux prochaines saisons dans le cadre d'un prêt. Un destin qui rappelle forcément celui de Guillaume Marchand, transféré par la suite définitivement à Lyon.

TRANSFERT. Et si le talentueux Paul Costes quittait le Stade Toulousain pour être numéro 1 ailleurs ?

Barrés par la concurrence au Stade Toulousain, les trois-quarts Paul Costes et Dimitri Delibes pourraient tenter l’aventure ailleurs. Le premier cité est pressenti du côté de Clermont, là où son père Arnaud a longtemps évolué à la fin des années 1990.

Les Béarnais ont annoncé dans la semaine la prolongation de Thibault Daubagna et de Thomas Souverbie jusqu'en 2029. En revanche, rien d'annoncé pour Aymeric Luc et Olivier Klemenczak, qui devraient quitter le Béarn à l'issue de cet exercice.

✍️ 𝑷𝒓𝒐𝒍𝒐𝒏𝒈𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔



𝘛ℎ𝘪𝑏𝘢𝑢𝘭𝑡 𝐷𝘢𝑢𝘣𝑎𝘨𝑛𝘢 & 𝘛ℎ𝘰𝑚𝘢𝑠 𝑆𝘰𝑢𝘷𝑒𝘳𝑏𝘪𝑒 I 2029



👉 https://t.co/qRqKynwwWH



Nos deux 9 béarnais jusqu'en 2029 !#HonhaSection pic.twitter.com/9PP41veEe0 — Section Paloise Béarn Pyrénées (@SectionPaloise) October 30, 2025

En Gironde aussi, ça s’active dans le sens des départs, avec le départ acté de Bastien Vergnes-Taillefer à la fin de la saison. Il devrait être suivi par plusieurs joueurs, comme le rapporte Sud Ouest : Joey Carbery, Jonny Gray, Lachlan Swinton et Salesi Rayasi vont quitter le navire à la fin de l’année. Une offre de prolongation est étudiée pour Martin Page-Relo et Sipili Falatea.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Union Bordeaux Bègles (@ubbrugby)

Double prolongation du côté d’Agen : le jeune arrière Mathias Jean s’engage jusqu’en 2028, et le flanker Enzo Sérieyssol prolonge pour une saison supplémentaire.



Suite à la blessure de Cyril Blanchard, le leader de la Pro D2 fait appel au renfort de Victor Montgaillard, en provenance de Perpignan. Le talonneur est lié au club breton jusqu’à la fin de la saison en tant que joker médical.