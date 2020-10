Limiter le nombre de matchs par joueur, la solution qui pourrait tout régler

Les discussions entre la LNR et la FFR pourraient finalement débouché sur un accord à 10 jours du match du XV de France face au Pays de Galles.

Les internationaux iront là où leur dit d'aller. Et ça pourrait bien être finalement à Marcoussis si on en croit les dernières informations issues de la réunion de ce mercredi entre la FFR et la LNR. Contre toutes attentes, la réunion se serait bien passée, annonce RMC. On parle de concessions de la part de la Fédération qui maintient sa volonté de faire jouer six matchs aux Bleus durant la période internationale. Cependant, il pourrait être question de limiter le nombre de rencontres par joueur. Ainsi, les internationaux pourraient être mis à disposition de leur club respectif pour jouer en Top 14. On imagine que si quelqu'un a dû faire des efforts, c'est surtout le staff puisqu'il va devoir jongler avec les joueurs. Or, Fabien Galthié se refusait à parler de turnover. Pour rappel, la France doit affronter les Fidji, l'Ecosse et l'Italie dans le cadre de l'Autumn Nations Cup. Il n'est donc pas impossible qu'une équipe bis soit alignée pour l'un de ces matchs.



Rien n'est encore officiel pour l'heure. Les discussions vont se poursuivre ce mercredi après-midi entre la Ligue et les clubs, ainsi qu'avec la Fédération. Une décision devrait être prise ce jeudi. Pour rappel, les joueurs convoqués il y a une semaine doivent rejoindre le CNR dès dimanche après la 5e journée de championnat. Deux éléments de la liste initiale ont déjà dû déclarer forfait pour raisons médicales. Ils ont été remplacés par deux novices, le Palois Pesenti et le Toulonnais Vilière. Dans le cas où le nombre de feuilles de matchs serait limité, il n'est pas impossible que le groupe passe de 31 à 42 joueurs comme le souhaitait initialement Galthié. On sait qu'il existe une liste de réservistes. Mais de nouvelles têtes pourraient aussi faire leur apparition.

De l'incertitude, il n'y en a pas qu'en France. Du côté du Pays de Galles, on ne sait toujours pas contre qui on va jouer. Des joueurs chevronnés ou bien des moins de 20 ans et des éléments issus de la Pro D2. Outre-Manche, ce conflit a pris des allures de farce si bien qu'on a même prévu un plan B au cas où le match n'aurait pas lieu. Cependant, la FFR a assuré que la rencontre se tiendrait bien le 24 octobre au Stade de France. Et pour cause, un accord a été passé avec l'enceinte de Saint-Denis ainsi qu'avec France Télévisions pour la diffusion.