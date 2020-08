Pour compléter le groupe France, Galthié ne ferme pas la porte à la Pro D2, aux U20 et aux chômeurs.

Oh les grands retours de Benjamin Fall et Maxime Mermoz en équipe de France que personne n'avait vu venir.

C'est le débat de l'été, et la question n'a toujours pas été résolue malgré la reprise imminente. Avec combien de joueurs le XV de France pourra-t-il préparer ses tests-matchs prévus à l'automne ? Le staff tricolore en souhaite 42, mais les clubs ne sont pas d'accord...

XV de France - ''Nous sommes certains d'avoir 42 joueurs pour travailler'', lance GalthiéSur le plateau de Stade 2, Fabien Galthié a une nouvelle fois évoqué la question, avouant que l'une des options était de ne pouvoir compter que sur 31 joueurs venus du Top 14. Mais le sélectionneur le répète : il y aura bien 42 joueurs à Marcoussis :

On a inventé une formule à 42 qui nous permet d'être très opérationnels, très vite. 42, c'est un modèle pour utiliser en permanence les joueurs à disposition. Si on a, avec le plus mauvais scénario, 31 joueurs de Top 14, on ira chercher 11 joueurs dans d'autres divisions, en moins de 20 voire, éventuellement, des chômeurs.

Une bonne idée, selon vous ?