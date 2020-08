XV de France - ''Nous sommes certains d'avoir 42 joueurs pour travailler'', lance Galthié

Fabien Galthié est convaincu qu'il aura 42 joueurs pour préparer les matchs internationaux à venir avec le XV de France.

XV de France - Fabien Galthié ne fera aucune concession au nom de la progressionLe sélectionneur du XV de France a-t-il mis de l'eau dans son vin face à la pression des clubs ? D'aucuns diront qu'il excelle surtout dans la communication. Il y a quelques semaines, le patron des Bleus avait fait savoir qu'il n'était pas question pour son staff et lui d'abandonner les rassemblements à 42 joueurs. Une méthode qui a porté ses fruits cet hiver en proposant une plus grande intensité à l'entraînement avec des victoires probantes sur l'Angleterre et le Pays de Galles. Galthié fera donc tout pour avoir à nouveau 42 éléments en vue des matchs internationaux de l'automne. Il l'a d'ailleurs affirmé via L'Equipe : "Nous sommes certains d'avoir 42 joueurs pour travailler." La FFR et la LNR discutent pour trouver la meilleure solution. Ou tout du moins la moins mauvaise. Des joueurs de PRO D2 avec le XV de France ? Fabien Galthié ne ferme pas la porte !Cependant, comme il l'a déjà évoqué, le groupe pourrait ne pas être seulement composé de joueurs de Top 14. 66 joueurs ont déjà reçu un dossier pour préparer les entretiens individuels. Parmi eux, il pourrait bien y avoir des joueurs de Pro D2 voire des moins de 20 ans. Fabien Galthié n'a pas souhaité en dire plus. L'idée est d'avoir à sa disposition les meilleurs à l'instant T. Et si ce n'est pas possible, l'encadrement a des pistes pour constituer un groupe de 42 compétitif mais aussi ne pas braquer les clubs de Top 14 avec qui il entretient de très bonnes relations depuis le début de son mandat. TOP 14 : les clubs prêts à l'affrontement, Azéma répond à GalthiéCes derniers ne veulent pas être privés de leurs internationaux durant toute la fenêtre internationale. Et ils l'ont fait savoir par l'intermédiaire de la Ligue. Cette dernière a d'ailleurs récemment attaqué World Rugby en justice suite à sa décision de modifier certaines conditions de libérations des joueurs internationaux. De son côté, le sélectionneur est allé dans le sens des clubs en indiquant que tous les joueurs ne participeront pas forcément à tous les matchs. S'il refuse de "faire tourner", il explique via L'Equipe qu'une rotation était déjà au programme dans le Tournoi. "Des joueurs qui avaient joué l'ensemble des matches. On avait déjà prévu, grâce notamment au travail à l'entraînement avec les 42, une rotation face à l'Irlande !" La LNR attaque World Rugby en justice

Mais depuis la défaite contre l'Ecosse, de longs mois se sont écoulés. Les joueurs ont eu le temps de récupérer. On peut donc penser que les cadres de l'hiver seront bien au rendez-vous le 31 octobre. La France est toujours en course pour remporter la compétition en battant le XV du Trèfle. Elle n'a pas toutes les cartes en main puisque l'Angleterre, première, affronte l'Italie. Néanmoins, les chances sont réelles. Galthié devrait donc aligner la meilleure équipe du moment. Quitte à débuter la rotation par la suite lors de matchs dont l'enjeu ne sera pas aussi élevé. Tournoi des 8 Nations : la France dans un groupe facile, avec l'Italie, l'Ecosse et le Japon ?