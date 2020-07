Tournoi des 8 Nations : la France dans un groupe facile, avec l'Italie, l'Ecosse et le Japon ?

Selon les informations de la BBC, le Tournoi des 8 Nations aura bien lieu. Sans la Géorgie, mais avec les Fidji et le Japon.

A quoi va ressembler le calendrier du XV de France, cet automne ? On le sait, les Bleus doivent d'abord défier l'Ecosse ou le Pays de Galles le 24 octobre, pour un match de préparation. Une semaine plus tard, la réception de l'Irlande sera au programme pour conclure le Tournoi des 6 Nations 2020, interrompu l'hiver dernier pour cause de Coronavirus.

XV de France - 6 matchs en 7 semaines pour les Bleus cet automneMais la suite ? Depuis quelques semaines, un Tournoi des 8 Nations aurait la cote, sans que World Rugby ne communique officiellement dessus. Selon les informations de la BBC, on saurait même à quoi ressemblerait les poules. D'un côté, la France hériterait de l'Ecosse, de l'Italie et du Japon. L'autre groupe verrait s'affronter l'Angleterre, l'Irlande, le Pays de Galles, et les Fidji.

A priori, la Géorgie ne ferait donc plus partie de l'équation, alors que les Lelos étaient pressentis à la place du Japon.

La composition des poules interroge sur l'équité des poules, les Bleus se retrouvant (sur le papier) en compagnie d'équipes plus faibles. Au programme ? Trois matchs, et une dernière rencontre de classement, la finale de la compétition opposant les deux premiers de chaque poule.

Toujours selon la BBC, les horaires et les lieux des matchs seront révélés durant le mois d'août. Reste à savoir si le public sera présent dans les stades !

Nord vs Sud : avec quels joueurs si la France organisait un derby ?