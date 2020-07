XV de France - 6 matchs en 7 semaines pour les Bleus cet automne

Bernard Laporte, vice-président de World Rugby, a confirmé les dates de la fenêtre internationale automnale. Les Bleus joueront six matchs.

TOP 14 - Reprise, finale, doublons : on connaît le calendrier pour 2020/2021 !Les choses se précisent concernant le calendrier 2020/2021. La LNR a déjà dévoilé celui du Top 14 pour la saison à venir. Ce dernier a mis en lumière une longue période sans match de championnat. À RMC, le vice-président de World Rugby Bernard Laporte confirme que l'instance mondiale a acté pour l'hémisphère nord une fenêtre internationale allant du 24 octobre au 5 décembre. Le temps pour les nations du Tournoi de jouer cinq à six matchs. "Il y un match en retard du Tournoi des VI Nations et il faut ensuite savoir que les six nations ont trois matchs à la maison en novembre, ça fait partie des cinq ou six matchs de recette pour la fédération et pour faire vivre les 1.900 clubs".



Le président de la FFR insiste sur le fait qu'il faut jouer trois fois à la maison, comme c'était le cas si la tournée avait eu lieu normalement, pour que tout le monde y trouve son compte. "Pour en jouer trois à la maison, il faut en jouer cinq en tout, sinon il y en a un qui ne recevrait pas trois fois. Personne n’accepte de recevoir seulement deux fois." XV de France : un Huit Nations à l’automnePour les Bleus, ce sera même six matchs puisque qu'ils doivent affronter l'Irlande en match en retard de la cinquième journée du Tournoi. On ne connaît pas encore les autres adversaires officiels du XV de France. A l'origine, il devait affronter la Géorgie, l'Australie et l'Afrique du Sud. Si la LNR et la FFR sont tombées d'accord sur le calendrier du Top 14, pour l'heure, la question de la libération des internationaux sur l'ensemble de la fenêtre internationale n'a pas été réglée. Laporte de rappeler qu'il n'y aura pas de matchs le 7 novembre. Aussi, les joueurs pourront repartir en club. Date à laquelle, la 8e journée de championnat est programmée.