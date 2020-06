XV de France : un Huit Nations à l’automne.

La fédération internationale va dévoiler le nouveau calendrier international avec la création d’une nouvelle compétition.

Les présidents du Top 14 ont voté un compromis afin d’étendre la fenêtre internationale de l’automne de deux matchs supplémentaires. Soit cinq rencontres. L’équipe de France devait initialement rencontrer la Géorgie, l’Australie et l’Afrique du sud pour la tournée d’automne. Programme remis en cause en raison des restrictions sanitaires.

XV de France - 5 matchs au lieu de 3 cet automne ? La LNR devrait dire ouiCependant, la FFR souhaiterait obtenir six rencontres. Programme validé par World rugby. Ce souhait réquisitionnerait les internationaux pendant 52 jours à compter du 11 octobre et jusque début décembre.Le championnat devrait donc accuser de nombreux doublons.

Selon le Midi Olympique, la fédération internationale va annoncer la création d‘une compétition officielle rassemblant les 6 nations ainsi que les Fidji et le Japon. Le format serait simple : huit équipes reparties en deux poules de quatre, avec trois journées de poules et une quatrième pour la finale. Ajoutez à cela les deux journées restantes du Tournoi des 6 nations pour un total de six matchs, soit plus que les cinq journées validées par les présidents du Top 14.

La FFR a promis de libérer les internationaux concernés par la Coupe d’Europe les 15 et 16 octobre. Sur les 42 joueurs sélectionnés, 14 seraient remis à disposition de leur club chaque jeudi, mais pas sûr que cela suffise à calmer la colère des clubs. Ce programme entraînerait pas moins de cinq doublons avec le championnat.

Un clash risque d’éclater entre le rugby professionnel et la fédération internationale au sujet d’un calendrier qui dépasse les accords initiaux.