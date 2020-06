XV de France - 5 matchs au lieu de 3 cet automne ? La LNR devrait dire oui.

La question du calendrier international de la saison 2020/2021 est centrale. Les clubs seront forcément impactés.

Vous reprendrez bien une dose de XV de France ? Sevrés de rugby depuis plusieurs mois, les supporters attendent la reprise avec impatience. Celle-ci devrait avoir lieu en septembre, avec le retour du TOP 14 et de la PRO D2. Mais très vite, les matchs du XV de France vont faire leur retour, avec la traditionnelle tournée de novembre.

A laquelle il convient d'ajouter un choc face à l'Irlande, pour clôturer le Tournoi des 6 Nations 2020.

World Rugby se donne deux semaines pour fixer le calendrier international 2020Problème : la Ligue doit aussi composer avec cet impératif international pour établir son propre calendrier. Et forcément, le nombre de doublons pourrait augmenter... Une situation tendue, alors que les relations entre la LNR et la FFR ne sont pas toujours bonnes. Mais selon les informations de RMC, la LNR serait prête à valider ces cinq dates. Ainsi, la durée de mise à disposition des internationaux augmenterait. RMC rappelle que "plusieurs fédérations aimeraient disputer encore davantage de rencontres, avec éventuellement six ou sept dates. Ce que n’accepterait pas les clubs français."

Outre l'Irlande, les Bleus doivent défier la Géorgie, l'Australie et l'Afrique du Sud. Qui sera le cinquième adversaire ?