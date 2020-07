XV de France - Fabien Galthié ne fera aucune concession au nom de la progression

Le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié compte bien tirer le maximum des matchs internationaux de fin d'année.

La LNR attend de pied ferme le calendrier international, réponse le 30 juilletA la veille du vote du calendrier international 2020 par le Comité exécutif de World Rugby, le sélectionneur du XV de France a commenté la situation et son impact sur les Bleus. Discret jusqu'à présent, Fabien Galthié dit parfaitement comprendre les difficultés auxquelles sont confrontées les instances en raison de la crise du Covid-19. Les besoins comme les parties à satisfaire sont nombreux. Mais sa priorité, c'est l'équipe de France. Pour progresser, elle doit jouer. Aussi voit-il d'un très bon oeil la perspective de jouer six matchs cet automne. Pour rappel, les Tricolores ont été privés non seulement de la fin du Tournoi, mais de la tournée en Argentine et des différents rassemblements. Quand il fait le calcul via Sud Ouest, il s'y retrouve :

World Rugby nous propose six matchs à jouer. Cela nous amènerait à un total de dix matchs. C’est ce qui était prévu sur la feuille de route de l’équipe de France. En temps passé, on n’aura eu que 15 semaines ensemble au lieu de 16 semaines. On sait très bien que l’équipe de France progresse quand elle s’entraîne ensemble.

Pas question pour lui de faire des concessions en particulier sur la mise à disposition des joueurs. Il compte bien en avoir 42 dans un premier temps comme c'était le cas pendant le 6 Nations puis 28. Une déclaration qui intervient alors que la LNR et la FFR s'opposent sur ce sujet. La Ligue défend les clubs qui seront privés de leurs internationaux pendant plusieurs semaines. Elle a validé cinq mais pas six matchs et aurait selon Sud Ouest proposé de faire jouer une sélection de jeunes à la place du XV de France lors du dernier affrontement prévu. De manière à renvoyer les internationaux dans leur club plus rapidement. Pour rappel, la France doit terminer le 6 Nations contre l'Irlande, puis participer à un tournoi à huit en novembre avant un match de classement début décembre. Tournoi des 8 Nations : la France dans un groupe facile, avec l'Italie, l'Ecosse et le Japon ?La FFR aurait évoqué la possibilité que chaque joueur ne participe qu'à cinq des six rencontres. Il faudrait alors que le staff fasse tourner. Un mot que Galthié, très attaché à la maximisation du temps, ne veut pas entendre. "Le mot tourner ne convient pas à l’équipe nationale. Elle ne joue que dix matches par an. Plus tu joues ensemble plus tu progresses. C’est une conviction que je ne peux pas remettre en question. Quand on prend un joueur, il est numéro 1 au poste à l’instant T." C'est une histoire de confiance, de progression mais aussi de valeur donnée à la sélection.