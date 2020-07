La LNR attend de pied ferme le calendrier international, réponse le 30 juillet

World Rugby recommande l'élargissement de la fenêtre internationale d'octobre à décembre. Ce qui n'est pas du goût de la LNR.

Le calendrier international 2020 se fait attendre. C'est le 30 juillet que les dates des rencontres seront connues. Ce jour-là, l'instance mondiale votera la modification provisoire du Réglement 9 permettant une plus grande mise à disposition des joueurs internationaux. En effet, World Rugby recommande l'élargissement de la fenêtre dédiée aux tests du 24 octobre au 5 décembre. "Dans l’hémisphère nord, cette fenêtre permettra que soient joués les matches reportés du Tournoi des Six Nations (masculin et féminin) fin octobre, d’avoir un week-end de repos le 7 novembre, puis d’établir un programme de matches internationaux impliquant les Six Nations et des équipes invitées accueillies en Europe du 14 novembre au 5 décembre", explique la FFR. Les Bleus pourront ainsi affronter l'Irlande le 31 octobre comme cela avait été annoncé cet hiver. La LNR bientôt ''en guerre'' avec World Rugby ?Bien évidemment, ce n'est pas du goût de la LNR. La Ligue entend bien défendre les intérêts du Top 14. Elle a déjà mis en garde World Rugby contre toutes décisions unilatérales et déséquilibrées. Pour la Ligue, on est en plein dedans. Elle estime avoir fait de gros efforts pour permettre aux Bleus de jouer non pas trois matchs mais cinq, dont le choc contre les Irlandais. Avant d'aller plus loin dans ses démarches, elle attend comme tous les supporters le programme du XV de France. "Sous réserve de validation, le programme complet des matches sera annoncé par les fédérations respectives et les organisateurs de compétitions internationales en temps voulu." En effet, World Rugby n'a pas imposé un nombre de rencontres. C'est à la FFR de statuer sur ce point. "Nous espérons donc qu'un accord puisse être trouvé rapidement avec la FFR sur le programme de l'équipe de France et sur le nombre de jours de mise à disposition des joueurs à l'intérieur de cette fenêtre internationale", indique-t-elle via L'Equipe. CORONAVIRUS - Pas de matchs à la maison pour les Springboks en 2020Dans l'hémisphère sud, les choses semblent être bien plus simple. Du moins au niveau international. Le Rugby Championship aura lieu, et dans un seul pays. La Nouvelle-Zélande semble être en pole position pour accueillir tous les matchs du 7 novembre au 12 décembre. Chaque nation pourra ainsi jouer six matchs. De quoi faire entrer de l'argent dans les caisses et réduire les problèmes de transports tout en limitant les risques de contamination.