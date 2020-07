La LNR bientôt ''en guerre'' avec World Rugby ?

La Ligue nationale de rugby est contre l'augmentation de la mise à disposition des internationaux. Elle entend bien défendre le Top 14 face à World Rugby.

C'est le 22 juillet que World Rugby doit dévoiler le calendrier international pour la fin de l'année 2020. L'instance mondiale a plusieurs fois repoussé son annonce. Et pour cause, un accord avec les fédérations et les ligues n'a pas encore été trouvé. En France, la FFR et la LNR ne sont pas encore sur la même longueur d'ondes. La Ligue a accepté la mise à disposition des internationaux pour cinq semaines afin que les Bleus jouent un maximum de matchs. Mais la Fédération comme World Rugby en veulent plus. La première souhaite que le XV de France joue six fois au lieu de trois. Un programme permis par l'élargissement de la fenêtre internationale d'octobre à décembre. Paul Goze défendra les intérêts du Top 14 coûte que coûte face à World RugbyPour la Ligue et ses clubs, ce n'est pas possible. Aussi, se réserve-t-elle le droit d'aller devant la justice. L'Equipe nous apprend que la LNR a envoyé une lettre au directeur général de World Rugby Brett Gosper. Elle regrette une fois plus qu'il n'y ait pas plus de dialogue entre les différentes parties. Elle estime que l'instance mondiale a déjà pris sa décision sans prendre en compte les intérêts des championnats. XV de France : un Huit Nations à l’automne