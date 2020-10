7 millions de raisons pour la FFR de ne pas annuler France vs Pays de Galles

La Fédération n'a pas d'autre choix que de faire jouer une équipe face au Pays de Galles le 24 octobre. Avec ou sans les internationaux sélectionnés.

En s'appuyant sur un point de règlement, la FFR menace la Ligue et les clubsLa LNR et la FFR campent sur leurs positions. La Ligue défend les intérêts des clubs et des joueurs face à un calendrier surchargé. De son côté, la FFR doit tenir ses engagements vis-à-vis de World Rugby, des autres fédération mais aussi des diffuseurs. Au centre de la discorde, le match amical contre le Pays de Galles. Cette sixième rencontre, la Ligue et les clubs n'en veulent pas. Mais la FFR ne lâchera rien. Pour elle ce match se jouera quoi qu'il en coûte. Et pour cause, elle fait partie d'un package de cinq matchs, avec les quatre de l'Autumn Nations Cup, vendu à France Télévision pour une somme de 7 millions d'euros. "Un engagement a été pris avec le Stade de France comme avec la Fédération galloise", ajoute L'Equipe.



À la Fédération on a désespérément besoin de cet argent en raison de la crise du coronavirus. De plus, la situation sanitaire actuelle laisse penser que cette rencontre se déroulera dans un stade vide ou presque. Le forfait n'est donc absolument pas une option. Le match aura lieu avec ou sans les internationaux retenus par Galthié la semaine passée. On se dirige vraisemblablement vers une équipe de France totalement unique avec des joueurs peut-être issus de la Pro D2 voire des U20. De son côté, le Pays de Galles alignera sans doute ses internationaux habituels. Une perspective qui ne devrait pas plaire aux clubs concernés en raison du risque trop grand de blessures. La LNR pourrait donc refuser cette option.