Le Stade Toulousain et 2 autres, Beauden Barrett liste ses clubs favoris en Top 14

Au cœur d’une interview réalisée par Canal+, le All Black Beauden Barrett a évoqué ses clubs favoris en Top 14, dont le Stade Toulousain.

Il est sûrement le meilleur ouvreur de ces 10 dernières années. De passage en Europe cet automne, le All Black Beauden Barrett s’est confié à la caméra de Canal + au sujet de ses impressions sur le Top 14 et sur ses meilleures écuries, dont le Stade Toulousain.

Le demi d’ouverture polyvalent se présente comme “un fan” du rugby français. “J’aime regarder le rugby français”, ponctue le champion du monde 2015. Par ailleurs, il précise qu’il apprécie voir les “différents styles de jeu” proposé par les clubs de Top 14. “Le Top 14 est une super compétition, je regarde les résultats chaque semaine”, affirme-t-il à la chaîne cryptée.

Beauden Barrett a ses favoris en Top 14

Dans la foulée, Beauden Barrett met en avant les clubs qu’il préfère au sein de l’élite française. Le résultat n’est pas particulièrement original puisqu’il s’agit du Stade Toulousain, de l’Union Bordeaux-Bègles et du Stade Rochelais. “Ce sont probablement les trois meilleures équipes à regarder”, note-t-il.

Non sans un sourire, le All Black note d’ailleurs que son souvenir autour du Bouclier de Brennus n’est nul autre que celui des Toulousains s’amusant avec le trophée après leur sacre. Depuis plusieurs saisons, les joueurs rouge et noir ont rivalisé d’ingéniosité pour célébrer leur titre avec le fameux bout de bois, quitte à lui faire passer quelques sales quarts d’heure.

Sous contrat avec la fédération néo-zélandaise de rugby jusqu’en 2027, Beauden Barrett n’est pourtant pas insensible aux péripéties de notre championnat. Devant les caméras de Canal +, le joueur au 132 sélections compare même la vision du rugby en France et dans son pays :

Il y a une longue histoire qui lie la Nouvelle-Zélande et la France, nos deux pays sont passionnés par ce sport, mais nos cultures rugby sont très différentes. Je dis souvent qu'en Nouvelle-Zélande, on est trop silencieux, trop réservés et sûrement trop analytiques dans notre rugby. En France, il y a cette ferveur, des chants et une ambiance dans les stades qui est incroyable."

Face aux nombreuses raisons d’apprécier le Championnat de France, celui qui a été élu Meilleur joueur du monde à deux reprises (2016 et 2017) aime le suspens qui y règne. Il détaille que “c’est super de voir à quel point le championnat est disputé”. Aujourd’hui, si Toulouse a repris la main sur les titres, il est vrai que le Top 14 montrait un suspens impressionnant sur la dernière décennie.

À 33 ans, Beauden Barrett n’a plus beaucoup d'années de carrière devant lui. Après avoir connu deux franchises de Super Rugby (Hurricanes et Blues), le All Black s’est aussi essayé à la Japan League One, où il joue actuellement, chez les Toyota Verblitz. En 2027, il aura 36 ans, de quoi faire une ultime pige en Top 14 ? Pour Canal +, il répond à cette question ainsi : "Bien sûr, j'y pense souvent (à venir en Top 14). J'aime beaucoup de choses ici, le rugby, la culture, le vin... Je suis assez jeune pour envisager sérieusement cette option."

