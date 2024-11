Beauden Barrett encense le XV de France et Antoine Dupont entre ''liberté et flamboyance''

Avant le grand match, Beauden Barrett se confie sur Antoine Dupont et le jeu du XV de France. Pour l’ouvreur All Black, cette liberté française est l’essence même du rugby, loin du jeu cloisonné.

Ce samedi à Saint-Denis, c’est un choc intense qui attend les All Blacks et le XV de France. L’une des stars néo-zélandaises, Beauden Barrett, s'est confié au journal L'Équipe pour livrer son analyse sur le jeu tricolore et, en particulier, sur Antoine Dupont. Entre admiration et rivalité, Barrett révèle une profonde affection pour le style français et le rugby de mouvement, cher au public.

"Les Français organisent le chaos"

Face aux Bleus, Barrett et les siens ont bien sûr une mission : décrypter le jeu de leurs adversaires. Et les Français, selon lui, ne se contentent pas d’un rugby de contrôle. "J'adore la manière qu'ont les Français d'organiser le chaos", confie l'ouvreur des All Blacks, admiratif de la liberté et de la créativité incarnées par Dupont et ses coéquipiers. Un style, selon lui, où "Dupont excelle, avec une forme de liberté et de flamboyance".

Pour Barrett, l’inspiration est au cœur de ce sport. Les matchs de clubs comme Toulouse, qui prône un rugby de mouvement, l'inspirent en tant que joueur, mais aussi en tant que fan. "C'est important que les gens continuent d'avoir envie de voir du rugby. C'est celui que j'aime regarder et celui que j'aime jouer."

"Le rugby, c’est de la liberté et du mouvement"

Le Néo-Zélandais voit dans le rugby français une expression pure du jeu : "Faire vivre le ballon, c'est le rugby dans sa forme la plus pure. Une expression dans le mouvement". Pour Barrett, cette philosophie, partagée par Dupont, se traduit par une prise de risques et une recherche d’espaces, tout en conservant une harmonie entre avants et trois-quarts. "C'est un jeu où l'on prend du plaisir. Jouer un jeu dont on est fiers, c'est tellement important."

Au-delà du match de samedi, Barrett évoque également une complicité partagée avec Dupont et Jalibert, qu'il a eu l'occasion de rencontrer "hors terrain" pendant la Coupe du monde en France. "Cette conversation, c'était un moment béni", raconte-t-il, illustrant l’esprit de camaraderie et de respect mutuel au cœur de ce sport.

Le rugby de mouvement, un espoir pour l’avenir du jeu

Pour Barrett, voir des équipes comme la France et les Fidji promouvoir un jeu vivant et spectaculaire est essentiel, surtout dans une ère où le rugby se structure souvent à l’extrême. "À cause du professionnalisme, trop d'équipes s'enferment dans un rugby de structures", déplore-t-il, soulignant que ce rugby "compartimenté" freine le jeu au point de l’éteindre.

Le jeu de la France, en revanche, ravive l’âme du rugby. Selon lui, un essai, "ça soulève le cœur des gens. Un ballon qui vole, une passe après contact, ça transfigure leur quotidien". Barrett conclut sur cette note pleine d’espoir : "C'est quand même mieux que ce rugby de structures qui ralentit le jeu au point de l'éteindre."

Ce samedi soir, les deux stars que sont Beauden Barrett et Antoine Dupont seront (peut-être) rivaux sur la pelouse. Mais ils incarneront ensemble cette vision d’un rugby de liberté, de mouvement et de passion, pour le plaisir des fans et pour l’avenir du jeu.