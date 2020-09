La Coupe du monde des clubs refait surface dans un format inédit

Le président de l'EPCR a de nouveau évoqué la Coupe du monde des clubs. Pas question pour lui de supprimer la Champions Cup.

[OFFICIEL] Champions Cup : Nouveau format pour 2020/2021, on connaît les qualifiés du Top 14Sur fond d'annonce du nouveau format des Coupes d'Europe pour 2020/2021, le président de l'EPCR Vincent Gaillard a évoqué via L'Equipe le projet de Coupe du monde des clubs. Le projet avait fait l'actu en février tandis que le fonds d'investissement CVC promettait d'injecter des millions dans le monde de l'ovalie. Un projet que soutenait notamment le président de la FFR, et désormais vice-président de World Rugby, Bernard Laporte. Il expliquait que cela représentait une véritable manne financière pour le rugby mondial. Mais cela laissait planer un doute sur la disparition des Coupes d'Europe. L'EPCR avait alors indiqué que des formats étaient à l'étude, donc celui de la jouer tous les quatre ans. Une Coupe du monde des clubs... tous les 4 ans ? La LNR et l'EPCR contre-attaquentMalgré la crise sanitaire, il semblerait que l'idée n'était pas été remisée au placard. Vincent Gaillard a confirmé que la Coupe du monde des clubs était bien dans les cartons. "Cette Coupe du monde des clubs est très plausible." Mais cela demande de l'organisation. Notamment avec les formations de l'hémisphère sud. En effet, il serait question non pas de la jouer à la place de la Champions Cup mais de lier les deux compétitions. Tous les quatre ans, les huit meilleures équipes européennes après la phase de poules de Coupe d'Europe pourraient retrouver leurs homologues sudistes au sein d'un tournoi qui se substituerait aux phases finales de la Champions Cup. Un projet qui pourrait voir le jour dès 2022.

Une Coupe du monde des clubs va-t-elle bientôt voir le jour ? Se dirige-t-on vers l'organisation d'une Coupe du monde des clubs pour faire face à la crise ? Après la polémique, Bernard Laporte s'explique sur sa Coupe du monde des clubs