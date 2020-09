[OFFICIEL] Champions Cup : Nouveau format pour 2020/2021, on connaît les qualifiés du Top 14

Le Comité directeur de l’EPCR a validé les nouveaux formats pour la saison 2020/2021 de la Champions Cup et de la Challenge Cup.

Champions Cup : quel format pour la saison 2020/2021 ?C'était l'une des grandes interrogations de ces derniers mois : quels clubs qualifier pour la saison 2020/2021 de Coupe d'Europe alors que la saison de Top 14 a été suspendue ? Après de multiples suppositions sur le format à adopter, l'EPCR a fini par trancher : "Un total de 24 clubs participeront à l’édition 2020/2021 de la Champions Cup, à savoir les huit représentants les mieux classés du TOP 14, de la Premiership et du PRO14." Voilà qui devrait satisfaire tout le monde et en particulier le Stade Toulousain qui avait milité pour cette formule. Champion en 2019, Toulouse occupait la 7e place au moment de l'arrêt de la saison et n'était pas qualifié pour l'exercice à venir de la Coupe d'Europe. Coupe d'Europe - Un changement de format sur une proposition des Toulousains ?

On ne connaît cependant pas encore l'intégralité des clubs qualifiés puisque la Premiership doit terminer sa saison 2019/2020.

Ce passage de 20 à 24 clubs implique une nouvelle répartition. Ce qu'il faut savoir :



Voici la vidéo explicative du nouveau format de la #ChampionsCup 2020/2021.



Classé 8ème du @top14rugby, le MHR devrait disputer la #ChampionsCup, si @CastresRugby ne s'en mêle pas, encore une fois... 😘 pic.twitter.com/wtbZOsXxE5 — Montpellier Rugby (@MHR_officiel) September 2, 2020

Début de la saison 2020/2021 : week-end des 11/12/13 décembre

Ces clubs seront répartis dans deux poules de 12 après un tirage au sort où les équipes ont été placés dans quatre chapeaux en fonction de leur classement national.

Le tournoi se jouera sur huit week-ends, dont quatre journées de matchs de poules

Pas de match entre deux clubs d'une même ligue pendant la phase de poules

Pas de match entre deux clubs d'une même ligue et du même chapeau lors des poules

Ainsi les clubs du chapeau 1 affronteront ceux du chapeau 5

Et ceux du chapeau 2 seront opposés à ceux du chapeau 3

Chaque club jouera quatre matchs lors de la phases de poules : 2 à la maison, 2 à l'extérieur

Les 4 équipes les mieux classées seront qualifiées pour les quarts de finale

Les clubs classés de 5 à 8 dans chaque poule seront reversés en 8e de finale de la Challenge Cup

La phase éliminatoire sera composée de quarts de finale aller-retour, demi-finales puis de la finale à Marseille le 22 mai 2021