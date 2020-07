Champions Cup : quel format pour la saison 2020/2021 ?

On parle beaucoup de la prochaine saison de Champions Cup. Mais dans quel format sera-t-elle organisée ?

La saison 2019/2020 n'est pas tout à fait terminée dans le monde du rugby. Si la France a décidé de tout arrêter, ce n'est pas le cas de l'Angleterre. C'est officiel, la Premiership reviendra dès la mi-août. Et il convient de ne pas oublier les coupes d'Europe, l'EPCR ayant décidé de maintenir les phases finales de la Champions Cup et de la Challenge Cup.

Pour rappel, les deux compétitions en sont au stade des quarts de finale.

Champions Cup - Toulouse recevra l'Ulster au Stadium en quart de finaleDans un entretien accordé au Figaro, Vincent Gaillard (directeur général de l’EPCR) est tout de même revenu sur le format de la saison... 2020/2021, qui pourrait évoluer avec le passage programmé de 20 à 24 équipes.

Le format de la saison prochaine n’est pas encore entériné. On a fait des gros progrès avec nos trois ligues (Top 14, Premiership, Pro 14, NDLR). Le scénario est bien avancé. Mais on a besoin de l’approbation de tous nos diffuseurs télé. Concernant le nombre de poules, il y a encore un peu de travail à faire. On n’annoncera rien avant au moins deux semaines. Le scénario à deux poules n’est pas le seul…

Pour rappel, la nouvelle saison de la coupe d'Europe débutera au mois de décembre prochain. Alors, verra-t-on deux poules de douze équipes, ou plus de poules ? Gaillard l'a dit : on devrait en savoir plus d'ici deux semaines.

