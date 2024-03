INSOLITE. Qui le plus rapide ? La fusée de l’UBB Madosh Tambwe défie la vedette Kylian Mbappé sur 100m

La fusée congolaise de l’UBB Madosh Tambwe a défié la superstar Kylian Mbappé pour une course.

Mardi soir dernier, le PSG s’est qualifié pour le quarts de finale de la Champions Cup en disposant des Espagnols de la Real Sociedad, grâce notamment à un grand Kylian Mbappé.

CHAMPIONS CUP. Priorité au foot ? Toulouse privé du Stadium face au Racing 92 mais pas que

Rassurez-vous, vous n’êtes pas sur un article de L’Equipe ou de So Foot et vous pouvez rester. Mais le rugby dans tout ça ? On y vient ! C’est-à-dire que durant cette soirée européenne, Mbappé a, en plus de son doublé, ébahi tout le monde grâce à sa vitesse.

L'attaquant parisien aurait même enregistré une vitesse estimée à 10,90 secondes sur 100m. Pas mal, mais rien de stupéfiant pour nous, rugbymen, dont les plus gros bolides dépassent tous régulièrement les 37km/h et passent sans forcer sous la barre symbolique des 11 secondes sur la distance reine. Pêle-mêle, on pourrait au moins en citer une dizaine, dont Henry Arundell, Nelson Épée, Louis Bielle-Biarrey ou Louis Rees-Zammit.

38km/h, 220kg… Les statistiques ahurissantes du phénomène anglais du Racing 92, Henry Arundell

En plus du kif que cela représentait et pour surfer sur ce buzz, c’est probablement ce qu’a voulu montrer Madosh Tambwe, en proposant un défi à la star française du ballon rond. L’ailier congolais de l’UBB, actuellement blessé à la main, a en effet du temps à tuer et des jours pour s’entraîner.

EDITO. TOP 14. Mister Madosh Tambwe, l'inébranlable

Sur X, il écrit : "J’ai déjà couru en 10,61 secondes, sous des périodes de chaleur, mais la vitesse sur piste (d'athlétisme) est bien différente. Kylian Mbappé, on fait le test et on va courir ?".

VIDÉO. ⚡️À 3km/h d’Usain Bolt, Rees-Zammit prouve bien qu’il sera le joueur le plus rapide de la coupe du monde ⚡

Ancien athlète, la fusée bordelaise avait d’ailleurs claqué ce chrono durant ses années lycées, avant de définitivement basculer sur le rugby. Pas sûr que Madosh, à 92 kg aujourd’hui, aille toujours aussi vite, même si l’on sait que lorsqu’il déploie ses compas, on ne le revoit généralement plus, en Top 14.

DESINTOX. À combien court (vraiment) ''Bip Bip'' Dakuwaqa, alias le joueur le plus rapide du monde ?

Et puis au pire, si l’ailier de 26 ans perdait, Peniasi Dakuwaqa pourrait toujours prendre le relais…