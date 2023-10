RUGBY. Graham, Arendse, Marta… Les joueurs de 7 qui ont brillé pendant la coupe du monde

Découvert au rugby à sept il y a quelques années, Kurt-Lee Arendse est encore en lice avec l'Afrique du Sud dans cette coupe du monde. Quels septistes ont brillé ?

Rugby à 7, à XIII, à XV, tous cousins ? S’ils ont tous des codes différents, ces sports variants de notre chère et tendre balle ovale ont bel et bien quelques similitudes, même si certains transferts sont plus faciles que d’autres. En l’occurrence, presque tous les changements de codes se font en direction de la marque mère : le XV.

Roger Tuivasa-Sheck, le briseur de reins venu du XIII qui va vous faire aimer le Super Rugby

Durant cette coupe du monde en France, qu’on le sache on non, on a d’ailleurs pu voir quelques garçons issus du XIII faire plus que le taf, comme Semi Radradra, George Ford ou Solomone Kata. On aurait aussi aimé voir un joueur comme l’ancienne star de la NRL Roger Tuivasa-Sheck, qui avait franchi le Rubicon en 2022 dans l’espoir de jouer ce Mondial : en vain, l’Aucklander n’ayant pas été retenu par Ian Foster.

Les septistes, ailiers favoris

Quid du 7, alors ? On le sait, les anciens septistes finissent bien souvent par inonder le marché du XV. En ce sens, comment ne pas citer celui qui a connu des expériences avec le 7 d’Écosse, Darcy Graham, auteur d’un quadruplé face à la Roumanie et revenu ainsi dans le XV de départ écossais pour le quart de finale ? Côté fidjien, les spécialistes de la discipline Sireli Maqala et Jiuta Wainiqolo n’ont pas toujours été des titulaires dans cette compétition, même s’ils ont montré tout leur talent offensif à chaque ballon touché. L'Argentin Mateo Carreras, quelques étapes du World Sevens Series dans la besace, a claqué un triplé impressionnant contre le Japon et fait valoir son nom à tous ceux qui ne le connaissaient pas encore.

RUGBY. COUPE DU MONDE. Carreras vs Rees-Zammit : 2 bolides pour 1 place en demie

Idem pour les deux "pocket rocket" sud-africaines Cheslin Kolbe et Kurt-Lee Arendse, qui se firent connaître au pays, autrefois, grâce à leurs appuis de feu sur le circuit à 7. Tous les deux ont marqué dimanche dernier, ils ont notamment fait beaucoup de misères aux Bleus, en quart de finale.

RUGBY. Drop, exploits personnels… Revivez les plus belles actions de Cheslin Kolbe en Top 14Côté tricolore justement, le seul international avec France 7 auquel on pense est Gabin Villière, mais celui-ci n’a pas particulièrement brillé, au contraire, se faisant même passer devant dans la hiérarchie par le poupon de la bande, Louis Bielle-Biarrey. En revanche, et s’il n’a pas connu le 7, rappelons que Uini Atonio fut repéré pour venir en France en 2010, lors d’un Tournoi de Rugby à 10. L’ogre rochelais, qui vient d’ailleurs d’acter sa retraite internationale, fut fidèle à lui-même durant ce Mondial : puissant, mobile, adroit et fort en mêlée. Un bon 6,5/10.

RUGBY. Pourquoi la fidélité et l'engagement de Uini Atonio ne déçoivent jamais ?Sans oublier que le capitaine des Bleus Antoine Dupont, simplement international à XV, pourtant bientôt l’être à 7, lui aussi. Inutile de revenir sur ses prestations durant la coupe du monde, vous les connaissez tous. En revanche, peut-être que vous ne saviez pas que si cette équipe du Portugal fut notre coup de cœur du Mondial grâce à son jeu ultra-offensif, basé sur la vitesse et les offloads, c’est en partie parce que l’essentiel de sa ligne de 3/4 a connu de nombreuses expériences (concluantes) à 7.

Le TAMPON du Rugbynistère. Portugal vs Fidji : Marta et Storti en héros, Waisea Metepasséoù

Ainsi, les flèches Rodrigo Marta et Raffaele Costa Storti ou encore l’arrière Nuno Sousa Guedes ont fait les beaux jours de la sélection à 7 portugaise, parfois invitée sur quelques étapes du World Sevens Series. Ou comment comprendre un peu mieux l’ADN de cette équipe entraînée par Patrice Lagisquet, qui a soufflé un énorme vent de fraîcheur sur la compétition. À ce sujet, leurs deux ailiers pensionnaires de la Pro D2, toujours remuants et créateurs in extenso de l’essai de la gagne face aux Fidji, sont un symbole de réussite.

RUGBY. Pas d'Antoine Dupont avec le XV de France avant l'automne 2024 ?