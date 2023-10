RUGBY. COUPE DU MONDE. Carreras vs Rees-Zammit : 2 bolides pour 1 place en demie

Si vous êtes fan des Springboks, disons que Carreras, c’est Cheslin Kolbe, et que Rees-Zammit, c’est plutôt Bryan Habana. Ils se feront face en quart de finale de la coupe du monde de rugby.

Ils possèdent des physiques complètement différents, ne parlent pas la même langue et, à vrai, dire, n’ont pas non plus le même profil de jeu. Pourtant, ils partagent un point commun sensiblement identique : celui de la vitesse. Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont-ils une appétence particulière pour le rugby ? Pas que l’on sache. En revanche, Mateo Carreras et Louis Rees-Zammit, ça, c’est certain. Le week-end dernier, grâce à leurs cannes de feu, l’Argentin et le Gallois ont d’ailleurs inscrit trois essais chacun. Un triplé pour faire fermer certaines bouches et surtout permettre à leur équipe de se sortir d’un bien mauvais pas.

Dans leur style : du côté de Rees-Zammit, vous le savez, on privilégie la vitesse pure et la capacité à allonger la foulée, là où ses 1m91 et ses 40km/h en pointe font souvent d’énormes dégâts (14 essais en 31 sélections). La pépite du rugby gallois a d’ailleurs écœuré les Géorgiens à chaque fois qu’il eut du champ profond, samedi dernier.

Pour Carreras en revanche (1m73 pour 84kg), ses 500 chevaux sous le capot lui donnent un gaz probablement incomparable au démarrage aujourd’hui. Celui qui lui confère des airs de Jason Robinson, lorsqu’il touche le ballon. À ce propos, son entraîneur du côté de Newcastle Micky Ward disait ceci, pour RugbyPass : "la grande force de Mateo est cette capacité à changer d’angle de course et de direction sans perdre de vitesse." Et ce raffut démoniaque, serait-on tenté d’ajouter.

Demandez plutôt aux Nippons, désespérés de devoir défendre sur la bombe des Falcons à chaque fois qu’elle avait le ballon. "C’est un joueur incroyable", lâchait le Toulousain Juan Cruz Mallia au Midi Olympique. C’est un profil très déstabilisant pour les défenseurs adverses. Quand je pense qu’il fait ça chaque week-end avec son club et qu’il le fait ici en Coupe du monde, c’est juste fou." En Angleterre, le petit frère de Santiago avait en effet claqué 14 essais en 19 matchs la saison dernière. Avec les Pumas, il en est pour l’heure à 6 réalisations en 12 rencontres.

Un match dans le match excitant

Mais alors, c’est qui le plus rapide ? Ce n’est pas ça qui vous fera forcément remporter un duel, mais par curiosité et en espérant qu’il y ait des amateurs de grosses cylindrées dans la salle, on a tout de même voulu comparer les moteurs des deux bolides. L’an dernier, Micky Ward donnait le comparatif à propos de ses deux ailiers à Newcastle, Carreras et son alter-ego turbocompressé, Adam Radwan, déjà flashé à 39km/h.

" Si vous parlez de vitesse en ligne droite, c’est Adam le plus rapide. Mais sur des plus petites distances et sur la capacité à garder de la vitesse en slalommant et en changeant de direction, c’est Mateo ." Rees-Zammit étant le joueur le plus rapide de la planète en ligne droite et sur des distances assez longues (10’44 sec au 100m), vous aurez donc compris où se situent les qualités des deux garçons.

Qui de la voiture de rallye Carreras ou de la formule 1 Louis Rees-Zammit prendra donc le dessus sur l’autre ? Les deux (jeunes) hommes se sont déjà affrontés à deux reprises en Premiership, sans qu’aucun d’entre eux ne trouve le chemin de l’en-but. Samedi, en quart de finale du Mondial à Marseille, on jurerait pourtant qu’il suffirait d’une étincelle pour allumer le feu…