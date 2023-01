VIDEO. 129 mètres parcourus, 3 essais, 5 défenseurs battus : cet ailier argentin a fait passer les Tigers pour des chats

Mateo Carreras a fait bien des misères à la défense des Tigers, et grandement contribué au succès de Newcastle 45 à 26 en Premiership.

Si l’on vous dit frères talentueux et encore en action aujourd’hui, vous dîtes ? Probablement les Ntamack, les Marchand, les Curry ou les Willis. S’il existe un nombre conséquent de fratries de nos jours, combien peuvent prétendre dominer plus leur sujet que les frères Carreras actuellement ? Eux ? Ce ne sont certes pas les plus connus des Argentins, mais ils éblouissent pourtant le Premiership de leur talent chaque week-end. Pour preuve, qu’il soit aligné a l’ouverture, à l’aile où à l’arrière, Santiago est toujours cité par les meilleurs joueurs de Gloucester. Si on n'appelle pas ça "puer" le rugby…

VIDEO. Les Anglais en sont tous fous ! Retenez bien le nom de SANTIAGO CARRERAS !Mais cette fois, c’est surtout de son cadet que l’on aimerait causer. Mateo, tout juste 23 ans, dynamise toutes les défenses qu’il affronte. Cet ailier de poche (1m73 pour 84kg) est une véritable boule de nerfs dotée d’appuis courts et tranchants ; un véritable casse-tête pour les défenseurs. D’ailleurs, après 10 matchs disputés en Premiership cette saison, le bougre a déjà planté 11 essais ! Mieux que les phénomènes anglais Hassell-Collins ou Murley, s’il vous plaît. Et cette grâce notamment à son dernier match face à Leicester, qui a bien fait gonfler ses statistiques.



Contre les Tigers, dimanche, l’international aux 10 sélections a réalisé un match parfait. Qu’il a achevé avec des stats’ hallucinantes : 129 mètres parcourus ballon en main (selon BT Sports, diffuseur officiel), mais également un triplé inscrit en 25 minutes, 5 défenseurs battus, 3 franchissements ou encore 7 plaquages réalisés. Si les deux premières réalisations ne furent pas les plus compliquées de sa carrière, la 3ᵉ, sur interception, a montré ses qualités de vitesse exceptionnelles. Et alors que l’année 2023 vient tout juste de débuter, une question va désormais animer l’Angleterre et les Falcons de Newcastle : Carreras fera-t-il sauter le record insensé de Sam Simmonds en Premiership, et ses 21 essais inscrits il y a deux saisons ? Avec un tel feu dans les jambes, rien ne paraît impossible…

VIDEO. RUGBY. Il humilie des rosbifs à tour de bras ! Et si le nouveau Kolbe était Argentin ?