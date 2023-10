RUGBY. Pourquoi la fidélité et l'engagement de Uini Atonio ne déçoivent jamais ?

Le pilier tricolore Uini Atonio fait partie de ses joueurs pour qui l'engagement est une seconde nature. Fidèle à la Rochelle comme aux Bleus, il ne recule jamais.

Parmi les nombreux visages qui forment le XV de France, on trouve celui à la fois jovial et déterminé de Uini Atonio. Un joueur qui ne passe pas inaperçu sur un terrain de rugby en raison de son physique impressionnant. À savoir 1,97 m pour 147 kilos selon les chiffres de la Fédération française de rugby. De quoi impressionner plus d'un adversaire, surtout quand le pilier tricolore se lance, ballon sous le bras, avec la ferme intention de tout renverser sur son passage. Il faut dire qu'il n'est pas du genre à lésiner sur la dépense physique malgré son gabarit. Et personne ne peut remettre en cause son engagement sur le pré, mais aussi en dehors.

Avec Atonio, Dupont, Fickou ou encore Alldritt, le XV de France ne manque pas de leaders capables de mener les Bleus vers leurs objectifs. Des joueurs animés par les mêmes valeurs de dépassement de soi, de respect et de solidarité sans oublier un formidable esprit d’équipe. Il était logique que Manpower, qui partage également ces valeurs, s’engage en qualité de partenaire officiel de la FFR. Depuis février 2023, le leader mondial du travail temporaire et du recrutement, a intégré la grande famille du rugby. Il a notamment accompagné les Bleuets vers un 3e titre mondial lors de la Coupe du monde. Manpower est désormais certifié “Recruteur Officiel” de France Rugby, un label qui fait écho au programme MyPath®/Agent des Talents. Ce programme unique, créé en 2019, fait le lien entre les entreprises en recherche de main d’œuvre et les profils rares.

Engagé et fidèle

Uini Atonio fait partie de ces rares joueurs fidèles à un seul et même club. Né en Nouvelle-Zélande de parents d'origine samoanes, il a débarqué en France en 2011 du côté de la Rochelle sous l'impulsion de l'ancien entraîneur maritime Patrice Collazo. Ses capacités et son physique attisaient déjà l'intérêt d'autres formations à l'époque.

Bien que sous contrat Espoir, il évoluait aussi avec l'équipe fanion en deuxième division. Mais on sentait déjà le potentiel énorme qu'il possédait et son club n'a pas hésité à le prolonger jusqu'en 2015. Il ne quittera plus la formation rochelaise, devenant au fil des saisons un joueur cadre, un leader emblématique, le chouchou du local et le capitaine de l'équipe dès la saison 2012/2013.

Désormais lié à la Rochelle jusqu'en 2025, le joueur de 33 ans va très certainement y terminer sa carrière. Et quelle carrière puisqu'il aura mené son équipe au titre en deuxième division en 2014 avant de vivre un formidable doublé en coupe d'Europe en 2022 puis en 2023. Il ne lui manque qu'un titre national dans l'élite. Mais connaissant le bonhomme, il va tout donner pour y parvenir avant de raccrocher les crampons pour un repos bien mérité. Un engagement à toutes épreuves de la part d'un joueur qui n'aura pas connu que des hauts durant ces années de rugbyman. Et ce, notamment au niveau international.

Les débuts en bleu

Convoqué pour la première fois sous le maillot du XV de France en novembre 2014, il a ensuite enchaîné avec le Tournoi puis le Mondial en Angleterre. Le Mondial 2015 est une déception énorme pour les Bleus avec la fessée reçue face à la Nouvelle-Zélande. Atonio n'a lui joué qu'un match face à la Roumanie mais il semble faire partie des joueurs sur lesquels le nouveau staff compte. Tantôt titulaire ou remplaçant, il accumule les sélections entre 2016 et 2017 avant de perdre sa place chez les Bleus. Pas de Mondial 2019, mais des problèmes aux cervicales qui l'obligent à passer par la case opération. Un mal pour un bien puisque le Uini émoussé va ensuite retrouver sa force de pénétration et son assise en mêlée.

Il a su saisir sa chance en 2020 lorsque Fabien Galthié l'a appelé pour les tests de novembre. S'il n'est que remplaçant, il marque des points dans l'esprit de l'encadrement tricolore, qui l'aligne aussi sur le banc durant l'hiver suivant. Présent sur tous les fronts, il aide la Rochelle à se hisser en finale du championnat et de la Coupe d'Europe en 2021 aux termes d'une saison remarquable. La double défaite des Maritimes ne fait alors que renforcer l'attachement du pilier à son club et sa détermination à remporter un titre national avec cette équipe qu'il porte dans son cœur. Son indéfectible loyauté sera récompensée avec les deux sacres européens.

Si Uini Atonio, Flament ou encore Marchand ont toujours su que le rugby ferait partie de leur vie, trouver sa voie n’est pas toujours chose aisée. En mai dernier, la direction régionale Nord de Manpower a signé une convention de partenariat avec le Stade Villeneuvois, évoluant en Élite 1. L’objectif étant de soutenir les joueuses dans leurs carrières professionnelles et de les accompagner dans la recherche d’un emploi, d’un stage ou d’un contrat d’alternance sur leur territoire pendant et après leurs carrières rugbystiques. Un jobdating auprès des 500 adhérents et joueuses du club avait été organisé avec plus de 950 offres d’emplois.

Terminer en beauté ?

Une année folle pour Atonio, devenu un cadre non seulement à la Rochelle, mais aussi avec le XV de France avec qui il enchaine les matchs comme titulaire. Son engagement dans le jeu courant comme en mêlée ne peut alors être remis en cause. Et il est récompensé avec ses coéquipiers par un formidable Grand Chelem en 2022. Depuis sa première sélection avec les Bleus, le Néo-Zélandais d'origine a toujours fièrement défendu les couleurs tricolores. Retenu pour le Mondial 2023, il entend bien tout donner sur le pré comme il l'a toujours fait pour hisser la France sur le toit du monde. Et pour cause, celui qui a attendu sa 50e sélection pour marquer son premier essai sous le maillot bleu prendra sa retraite internationale à la fin de la compétition.

Si vous n'avez pas peur de vous engager comme Uini Atonio, Moefana et Mauvaka ? Déployez vos talents sur le poste de vos rêves avec Manpower, recruteur officiel du XV de France : plus de 25000 offres d’emploi en CDI, CDD, CDI-Intérimaire et Intérim sont à pourvoir dès maintenant sur manpower.fr.