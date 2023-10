RUGBY. Pas d'Antoine Dupont avec le XV de France avant l'automne 2024 ?

Après l'échec de la Coupe du monde, le capitaine du XV de France Antoine Dupont pourrait rejoindre l'équipe de France à 7 en vue des Jeux olympiques de Paris 2024.

Après la déception liée à l'élimination du XV de France à la Coupe du monde, Antoine Dupont pour se lancer dans un nouveau défi. Une manière de tourner la page et de penser à autre chose. Le capitaine des Bleus a été particulièrement affecté par la défaite face aux Springboks. La fin d'un rêve pour les Tricolores.

Mais ce n'est pas le seul objectif du Toulousain. Décrocher une médaille olympique le fait aussi vibrer. Depuis plusieurs mois maintenant, le demi de mêlée envisage sérieusement de s'engager dans l'aventure olympique avec l'équipe de France de rugby à VII pour les Jeux de Paris 2024. Cette décision pourrait avoir un impact majeur sur le XV de France et le Stade Toulousain. RUGBY. Antoine Dupont aux Jeux Olympiques, ça se précise !Le président de la Fédération française de rugby, Florian Grill, est un fervent soutien de cette idée. Il considère que les Jeux olympiques et paralympiques sont un événement colossal et qu'avoir Antoine en tête d'affiche serait une chance exceptionnelle pour le rugby français. "Si Antoine Dupont peut faire les Jeux olympiques, c'est formidable. On est tellement bercés par la Coupe du monde qu'on n'imagine pas l'importance des Jeux olympiques et paralympiques, ça va être quelque chose de considérable", a-t-il souligné via RMC.

Cependant, cette transition ne se fera pas sans préparation. Le rugby à VII demande une adaptation, un temps d'intégration dans l'équipe existante, comme l'a précisé Grill. Antoine Dupont, bien conscient de ces exigences, devrait prendre la décision dans les prochaines semaines. Rugby. Antoine Dupont aux Jeux Olympiques 2024 avec France 7 ? La réponse du sélectionneur Jérôme DaretSi le scénario olympique se concrétise, cela signifie probablement qu'Antoine Dupont ne portera plus le maillot du XV de France avant la tournée d'automne 2024. Pour rappel, les Bleus iront en Argentine durant l'été 2024. Cette situation pourrait affecter les Bleus mais aussi le Stade Toulousain. Son président a cependant indiqué que la décision lui appartenait.

Il sera en effet compliqué pour lui d'être à la fois disponible pour le XV de France, Toulouse et France 7 en raison des différents calendriers. Le circuit mondial démarrera début décembre à Dubaï puis en Afrique du Sud. Rendez-vous ensuite en Australie fin janvier puis en Amérique du Nord début février. Soit au moment du coup d'envoi du 6 Nations. Parité, Grande Finale, le circuit mondial de rugby à 7 change de format et ne passera pas par ToulouseDupont va-t-il faire quelques matchs de Top 14 puis les premières joutes de Champions Cup avant de rejoindre France 7 en 2024 pour participer aux étapes de Perth, Vancouver et Los Angeles ? Il pourrait ensuite retourner à Toulouse pour la fin de saison. Ce qui lui laisserait le temps de se reposer avant d'attaquer la préparation aux JO qui débutent le 26 juillet.