RUGBY. Antoine Dupont aux Jeux Olympiques, ça se précise !

Le chouchou des amateurs de rugby en France va livrer une des saisons les plus importantes de sa vie ! Après la Coupe du monde en France, le Toulousain va certainement tenter les Jeux Olympiques !

Une volonté de toutes parts

Alors qu'Antoine Dupont avait déclaré sa flamme au rugby à sept et plus particulièrement aux Jeux Olympiques qui se dérouleront à Paris en 2024, tout semble être au vert. En effet, le demi de mêlée de l'équipe de France a eu la validation de son président en club, qui ne posera pas de veto à cet événement. Mais également, l'aval de Florian Grill, qui a même dit : "Il faut y aller ! On veut développer ce sport, c'est un investissement." à nos confrères de L'ÉQUIPE, au sujet de la compensation financière que le jouera devrait percevoir.

Un calendrier bien chargé

Alors que cette saison Coupe du monde sera déjà bien mouvementée pour les clubs, il n'en est rien à côté de celle du capitaine des Bleus. Après un peu de repos suite à la Coupe du monde à XV, Dupont devrait se lancer dans une préparation pour le rugby à 7, histoire de bien se former, explique le sélectionneur : "Antoine a des standards très élevés. Maintenant, notre jeu est très spécifique. On l'a vu avec (Semi) Radradra qui était un top player (à 15 ou à 13) et qui n'a pas performé aux derniers JO (en 2021). Idem avec des gars comme Juan Imhoff, Sonny Bill Williams ou Quade Cooper." De ce fait, et selon le scénario envisagé par toutes les parties, Dupont devrait alors se tenir prêt à manquer le Tournoi des 6 Nations 2024, et être à la disposition du rugby à 7 Français, pendant deux mois. Nul doute pour le staff de l'équipe de France à sept que le joueur de Toulouse sera une véritable plus-value, mais à condition de réaliser une bonne préparation. Selon l'Équipe, il semblerait qu'un accord de deux tournois du World Series ait déjà été acté, à savoir celui de Vancouver (23-25 février) et de Los Angeles (2-3 mars).

