Parité, Grande Finale, le circuit mondial de rugby à 7 change de format et ne passera pas par Toulouse

Le circuit mondial de rugby à 7 va changer de format et proposer une Grande Finale ainsi qu'un nouveau système de promotion et de relégation.

Le circuit mondial de rugby à 7 va changer de format afin de développer ce sport à l'échelle internationale. Avec huit festivals emblématiques et une multitude d'expériences immersives au programme, le SVNS s'avance avec une ambition ferme selon World Rugby : booster la croissance du rugby.

Pour commencer, le SVNS va établir un même pied d'égalité en proposant des tournois masculins et féminins entièrement combinés et à parité. Cela se traduit par un nombre d'équipes masculines réduit de 16 à 12, s'alignant ainsi sur le modèle de compétition olympique. Une démarche qui renforce l'inclusion et l'équité dans le rugby à 7.

La grosse nouveauté, c'est surtout la « Grande Finale » annuelle qui couronnera les champions du SVNS. Les huit équipes les mieux placées à l'issue du SVNS de Singapour auront l'occasion d'y participer du côté de Madrid. Mais ce n'est pas tout, car cette finale offrira également une chance à quatre équipes masculines et féminines d'être promues depuis les World Rugby Sevens Challenger Series. Un enjeu de taille qui ajoutera une dose d'excitation supplémentaire à l'événement.

Un nouveau système de promotion et de relégation fait en effet son apparition. Les équipes classées de la neuvième à la douzième place auront l'opportunité de se mesurer aux quatre meilleures équipes des World Rugby Sevens Challenger Series. Cette compétition de barrage de promotion/relégation apportera son lot de pression et permettra aux quatre meilleures équipes d'obtenir leur place pour la prochaine édition du SVNS.



Avec ce nouveau format, le circuit mondial assure une parité totale entre les sexes. Chaque étape, y compris la Grande Finale, accueillera des tournois masculins et féminins combinés, avec des frais de participation égaux. De plus, World Rugby a augmenté de 70% son investissement dans les frais de participation, démontrant ainsi son engagement en faveur d'une croissance durable.

Les dates des festivals HSBC SVNS sont déjà fixées, de Dubaï à Madrid, en passant par Le Cap, Perth, Vancouver, Los Angeles, Hongkong et Singapour. Exit donc Toulouse, qui avait accueilli une étape ces dernières années. Le rugby à 7 international ne passera donc pas par la France l'année prochaine. Pour l'heure, on ne sait pas si le choix des villes hôtes est amené à changer. Aucune étape n'aura également lieu en Nouvelle-Zélande.

Les dates des tournois pour 2023/2024

Dubaï, Émirats arabes unis - 2-3 décembre 2023

Le Cap, Afrique du Sud - 9-10 décembre 2023

Perth, Australie - 26-28 janvier 2024

Vancouver, Canada - 23-25 février 2024

Los Angeles, États-Unis - 2-3 mars 2024

Hongkong, Hongkong Chine - 5-7 avril 2024

Singapour, Singapour - 3-5 mai 2024

Madrid, Espagne - 31 mai - 2 juin 2024

Cette nouvelle saison s'annonce néanmoins palpitante. En effet, elle va permettre aux nations de se jauger et surtout de se préparer au mieux pour l'événement de 2024, les Jeux olympiques de Paris. Après leurs excellentes résultats la saison dernière, les équipes de France espèrent réaliser un gros tournoi olympique et décrocher une médaille. Pour rappel, le demi de mêlée de Toulouse et du XV de France Antoine Dupont devrait postuler pour les JO. RUGBY. Antoine Dupont va-t-il prendre une année sabbatique comme les stars des All Blacks ?