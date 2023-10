Le TAMPON du Rugbynistère. Portugal vs Fidji : Marta et Storti en héros, Waisea Metepasséoù

Si ce dimanche fut un soir de gloire pour le Portugal, les ailiers Marta et Storti n’y sont pas pour rien. Mention spéciale à Habosi et Tuisova côté fidjien, gênés mais dangereux sur chaque ballon touché.

LES TOPS

Si notre voix ne portait pas assez, Patrice Lagisquet corroborait durant ce Mondial ce qu’on s’égosille à dire depuis 1 an désormais : ce Rodrigo Marta est un ailier de classe internationale. Face aux Fidji , le futur columérin l’a prouvé en plantant l’essai de la gagne à la 78ème minute. Grâce à un relai bien senti "au cul" de Storti, il offrait la possibilité aux Loups de remporter le premier match de coupe du monde de leur histoire. Bref, le pompon sur la Garonne - comme on dit au Stadium de Toulouse - pour couronner un match déjà extrêmement intéressant, à l’image de ses multiples plaquages cassés et de ses courses chaloupées. Rodrigogogo…

Rafaelle Storti

Au lendemain de cette victoire du Portugal face aux Fidji (23 à 24), difficile de ne pas associer Storti à Marta. Parce que les deux ailiers jouent ensemble depuis qu’ils ont 6 ans, et furent clairement les facteurs X de cette équipe durant le Mondial. Mais aussi parce que c’est le Biterrois qui sert l’ancien dacquois dans le money time, à l’issue d’un rush dans le fermé, façon filou. Il marque également en début de seconde période grâce à ses cannes et son opportunisme, son 3ème essai de la compétition. Tudo bem.

La ProD2 a du talent ! Et le flanker de Soyaux- Angoulême l’a prouvé durant toute cette coupe du monde. Joueur intelligent, aérien et très mobile pour compenser un léger manque de densité au poste, il a été l’un des tous meilleurs portugais de la compétition. Ce dimanche soir, on le vit à nouveau hyperactif, à l’image de ses 14 plaquages (meilleur total du match). Mais aussi perturber l’alignement fidjien à mainte reprises et se démener ballon en main. A son débit, cette passe dans les chaussettes et qui ne s’imposait pas, à la 46ème minute de jeu, et qui aboutit, quelques temps de jeu plus tard, au premier essai îlien. Mais c’était encore lui qui était au relai de la percée initiale de Rodrigo Marta. Pourtant, vous avez compris que vous suivre la bombe au numéro 11 à la course, il fallait s’accrocher…

Pour faire une pierre deux coups et pas de jaloux, saluons la prestation des deux "anciens" habitués du Top 14 . Face aux Fidji, les deux chauves ont assumé le rang de leader expérimenté. Le talonneur fut propre en conquête et rude en défense, allant au sacrifice à chaque fois. En point d’orgue, il se permet même un dégagement magnifique du droit, en fin de première période. Rien de bien choquant finalement, au pays de Cristiano Ronaldo…

Quant à Marques, il manqua parfois de justesse pour canaliser les siens, mais globalement, quel match du demi de mêlée ! Guide dans la conduite de jeu, il a sans cesse chercher à dynamiser pour mettre à mal les Fidjiens et coller à l’ADN du rugby portugais. La longueur et la précision de son jeu au pied en box kick furent également une bouffée d’oxygène permanente pour se sortir de la pression adverse, autant que sa gestion des (autres) temps faibles. Sans oublier qu’il est auteur d’un 100% face aux perches, et que c’est lui qui passe la transformation de la gagne… Est-ce bien ce même garçon qui a autrefois joué à Toulouse ?