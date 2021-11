FLASHBACK. VIDÉO. Quand les Fidjiens renversaient le Pays de Galles en Coupe du Monde !

Lors de la Coupe du Monde 2007 en France, les Fidji avaient battu le Pays de Galles 34-38, au terme d’un match hallucinant.

Alors que Gallois et Fidjiens s’apprêtent à s'affronter ce dimanche dans le cadre de l’Autumn Nations Series, revivons la seule victoire des Fidji face au XV du Poireau. C’était lors de la Coupe du Monde 2007 en France, lors des matchs de poule.

VIDEO. Les Gallois en colère : L'irruption d'un fan les prive d'un essai décisif face à l'Afrique du Sud

29 septembre 2007, Stade de la Beaujoire à Nantes. Sous un soleil éclatant, Pays de Galles et Fidji se disputent la deuxième place du groupe, derrière l’Australie. Tous deux vainqueurs du Canada et du Japon, c’est donc un véritable ⅛ de finale qui se joue à Nantes. Une affiche qui peut paraître néanmoins déséquilibrée, tant les coéquipiers de Gareth Thomas semblent au-dessus des insulaires. Et pourtant, les milliers de supporters venus voir cette rencontre allaient être témoins de l’une des plus belles surprises de l’histoire de la Coupe du Monde de rugby.

CDM 2007 : Fidji vs Pays de Galles… le match de la décennie

Tout commence très fort dans ce match, avec pas moins de trois essais fidjiens en à peine 25 minutes (Qera, Delasau, Leawere). Les coéquipiers de Sireli Bobo mènent rapidement 22-3, et asphyxient littéralement les Gallois. Ces derniers reviennent néanmoins un peu dans le match grâce à un essai de Popham, réduisant le score à 10-25 à la pause. À ce moment-là, on se dit que les Fidjiens, portés par la grâce des Dieux du rugby, peuvent créer un exploit retentissant.

Rugby. Fidji. 4 nouveaux blessés avant les tests dont Yato et Botia

Mais voilà, Akapusi Qera prend un carton jaune au retour des vestiaires, et voit, depuis le banc, le Pays de Galles repasser devant au score, grâce à trois essais en moins de 10 minutes (S. Williams, Thomas, Jones). 29-25 après la transformation de Stephen Jones. Un coup de massue derrière la tête de l’équipe des Fidji, qui réussit néanmoins à rester dans le match grâce au pied de Nicky Little. L’ouvreur parvient même, à l’heure de jeu, à passer une quatrième pénalité (31-29). L'atmosphère est irrespirable, et malgré ça, aucune des deux équipes ne décident de fermer le jeu. Une prise de risque qui coûte cher aux insulaires, qui se font intercepter par Martyn Williams, alors qu’ils avaient la balle dans le camp gallois. Sanction immédiate, puisque le troisième ligne s’en va marquer le 5ème essai du Pays de Galles, et permet à son équipe de prendre les commandes du match à seulement 8 minutes de la fin (34-31).

Sonnés mais toujours aussi combatifs, les Fidjiens repartent à l’assaut de la ligne de leurs adversaires, pour tenter d’aller décrocher leur billet pour les quarts de finale. Ils se font stopper dans les 22 mètres gallois, quand Little décide d’ouvrir au large. Delasau déborde son vis-à-vis, avant de servir Bobo dans l’intervalle. Ce dernier lui remet, et l’ailier se fait stopper à quelques centimètres de l’en-but, par Martyn Williams. Le pilier gauche Dewes ramasse le ballon et franchit la ligne. Après arbitrage vidéo, l’essai est accordé, ce qui passe le score à 34-38. Le stade explose de joie, et les Fidjiens tiennent le score durant les dernières minutes, grâce à une défense héroïque.

Delasau et les Fidjiens provoquaient un séisme en éliminant les Gallois ! [VIDÉO]

Assurément l’un des moments forts de cette Coupe du Monde 2007, qui a notamment permis à l’équipe des Fidji de se qualifier pour la deuxième fois de leur histoire en quart de finale, après celui disputé lors de la première édition, en 1987.