VIDEO. Les Gallois en colère : L'irruption d'un fan les prive d'un essai décisif face à l'Afrique du Sud

Ce samedi, le Pays de Galles s'est incliné de cinq points face à l'Afrique du Sud. L'irruption d'un fan en fin de match les a empêché de marquer un essai.

Perdre de cinq points devant son public, c'est rageant. Ça l'est d'autant plus quand une superbe action d'essai en fin de partie a été perturbée par l'irruption d'un fan sur la pelouse. C'est ce qui est arrivé au Pays de Galles ce samedi lors du match de l'Autumn Nations Series face à l'Afrique du Sud. On joue la 65e et les locaux sont à l'attaque, Liam Williams s'apprête à être servi en bout de ligne. Seulement voilà, quelques instants plus tôt, un homme est descendu des tribunes, a enjambé les publicités (beaucoup trop facilement) et commence à haranguer la foule. Rapidement plaqué au sol, il ne s'en trouve pas moins au beau milieu d'une action décisive des Gallois. Si Williams l'évite, il semble clairement perturbé par sa présence et celles du personnel de sécurité.

Sorti manu militari, il a été copieusement arrosé de bière par les supporters en colère. Les joueurs étaient également très remontés. Pour leur entraîneur Wayne Pivac, "il n'y a pas grand-chose que les officiels pouvaient faire" pour réparer le préjudice. L'essai aurait pu être marqué certes, mais il n'était pas garanti. Ce qui est certain, c'est que son irruption a perturbé les Gallois.

Alors que Jarvo 69 s'est une nouvelle fois incrusté durant l'hymne du Japon à Dublin une semaine après avoir rejoint les All Blacks sur la pelouse, cette irruption a dû mal à passer chez certains supporters qui aimeraient qu'ils soient privés de stade tous les deux.