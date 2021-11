Rugby. Fidji. 4 nouveaux blessés avant les tests dont Yato et Botia

Les Fidji qui vont entamer leur tournée automnale vont devoir se passer des services de quatre de leurs joueurs. Après le forfait de Radradra, c'est un nouveau coup dur pour la formation du Pacifique.

Les Fidji vont devoir se passer de plusieurs de leurs joueurs cadres. Les hommes de Vern Cotter qui affronteront l'Espagne, le Pays de Galles et la Géorgie sont déjà contraints de faire sans leur capitaine Semi Radradra, opéré d'un genou le 4 octobre dernier et absent pour 4 mois. Mais pas que puisque ce lundi, les Fidji ont publié sur les réseaux sociaux un message nous apprenant qu'ils devront faire sans 4 autres joueurs. Il s'agit du Rochelais Levani Botia, du Clermontois Peceli Yato, du Briviste Peniami Narisia et enfin du Biarrot Johnny Dyer. Les deux premiers sont blessés au genou. Botia devrait même se faire opérer dans le mois a indiqué Rugbyrama. Ces deux-là seront remplacés par Apisai Naqalevu, joueur de Clermont, et Api Ratuniyarawa.

RUGBY. Les Fidji avec un impressionnant contingent de ''Français'' pour les tests de novembre

De son côté, Narisia est touché à un mollet alors que Dyer a dû rentrer aux Fidji suite à des raisons personnelles. Zuriel Togiatama est donc venu pallier l'absence du talonneur. Henry Spring évoluant au Stade Français a de son côté été appelé dans le but d'un développement du joueur.