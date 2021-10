RUGBY. Les Fidji avec un impressionnant contingent de ''Français'' pour les tests de novembre

Le groupe des Fidji pour les tests de novembre a été dévoilé. Seuls 28 joueurs ont été retenus pour cette tournée. Le Top 14 est fortement représenté.

La liste des Fidji pour les tests de novembre a été dévoilée. Les Îliens vont affronter l’Espagne (7 novembre), le Pays de Galles (15 novembre) et la Géorgie (20 novembre). En raison de la pandémie, il a été décidé de ne sélectionner aucun joueur de l'hémisphère sud. Aussi, le groupe fidjien est réduit à seulement 28 éléments et non 32 comme prévu. Ce qui ne va pas faciliter la récupération des joueurs. En cas de blessure, le groupe, déjà privé de son sélectionneur Vern Cotter, sera encore plus handicapé.



C'est l'ancien entraîneur des Fidji à 7, titré aux JO de Tokyo, Gareth Baber qui sera le heach coach lors de cette tournée. Il pourra compter sur un effectif, certes réduit, mais relevé avec de nombreux joueurs de Top 14 (17) dont Tuisova, Yato ou encore Nakarawa. Ajoutez à cela deux joueurs de Provence Rugby et un de Montauban, et vous avez 20 éléments qui évoluent en France. Les médaillés d'or Vilimoni Botitu, Aminiasi Tuimaba et Jiuta Wainiqolo seront de la partie. Tout comme Viliame Mata et Nikola Matawalu, qui étaient blessés. Les Fidji manquent de profondeur à des postes clés comme le talonnage et l'ouverture. Baber compte sur la polyvalence de ses ouailles pour performer.

La liste des 28 joueurs retenus pour les tests de novembre



Piliers gauches



Talonneurs

Samuel Matavesi (Saints)

Peniami Narisia (Brive)

Piliers droits



Deuxièmes lignes



Troisièmes lignes



Demis de mêlée



Frank Lomani (Saints)

Nikola Matawalu (Montauban)

Ouvreurs

Centres polyvalents



Ailiers polyvalents



Arrière/ailier