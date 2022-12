DÉSINTOX. TOP 14. Pourquoi Toulouse n'est pas favori face à Castres ?

Sur le papier, Toulouse s'avance comme largement favori face au CO ce vendredi. Mais ces derbys ont parfois leurs raisons que la raison ignore...

Moments de fêtes à Toulouse ! Après la victoire bonifiée le week-end dernier en Champions Cup, le Stade Toulousain va tenter de remettre ça et d'offrir un véritable cadeau de Noël à ses supporters, ce vendredi. D'ailleurs l'enceinte haut-garonnaise s'annonce pleine à craquer pour l'occasion et l'on sent que plus que jamais, ce derby est grandement attendu par les stadistes, en pleine confiance. Notamment pour s'offrir une revanche sur la dernière demi-finale de Top 14, perdue face à ses meilleurs ennemis, à l'issu d'un match engagé et gagné "à la castraise" par le CO. Comprenez ce que vous voulez.

Entre le 1er du Top 14 et le 11ème, et au regard des dynamiques des deux clubs, l'on pourrait néanmoins se dire que ce derby n'en sera pas vraiment un et que les Castrais vont retourner passer les fêtes dans le Tarn avec 40 points dans la musette, comme ce fut le cas l'an dernier. Pour autant, le favori de ce match ne sera pas celui que l'on croît ! Pour deux raisons majeures : déjà parce que justement, en comptant cette dernière demi-finale de Top 14, Toulouse a perdu les 2 dernières fois qu'il a affronté le CO. Qui qu'on se le dise, ressemble fortement à sa bête noire de part sa capacité à presser et proposer un combat immense aux esthètes rouges et noirs, jusqu'à - souvent - les faire déjouer.

Et ce n'est pas tout ! Les supporters tarnais doivent certainement se rattacher à autre chose à l'approche de ce match du Boxing Day : cette rencontre se jouera au Stadium de Toulouse et non pas à Ernest-Wallon. Et ? Eh bien sachez que les ouailles d'Ugo Mola n'ont plus gagné sur l'écrin du TFC depuis 4 matchs ! Si ces délocalisations sont synonyme de fête à Toulouse et ont souvent offert des matchs exceptionnels dans un passé relativement récent, les coéquipiers d'Antoine Dupont n'en font plus une forteresse imprenable, ces dernières saisons. Lors du dernier exercice, le Stade Français était venu y gagner d'un petit point et à la dernière seconde en février. C'était face à une équipe largement diminuée, puisque période de doublons, vous dîtes ? C'est vrai, mais la défaite face à l'Ulster en avril (20 à 26) avait, elle, été encaissée malgré la présence du Dupont, Ntamack and co sur le terrain.

Dans le même sens, lors du Boxing Day 2019, lors de la dernière délocalisation avant la période covid, Toulouse n'avait pas su prendre le dessus sur un RCT qui était ressorti galvanisé de cette rencontre au Stadium, conclue sur un 19 à 19. Bref, si chaque venue dans l'enceinte du centre-ville toulousain est toujours un petit évènement pour les Rouges et Noirs, elle n'est pas une garantie de résultat positif pour ces derniers. Et ça, nul doute que le gourou du Castres Olympique P-H Broncan a bien dû le noter...

