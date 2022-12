RUGBY. Des dizaines de milliers de billets déjà vendus pour ce match de Toulouse en Top 14

Durant le boxing day, le Toulouse vs Castres s'annonce bouillant. Les raisons ? Elles se situent au niveau du lieu de la rencontre, et de l'affluence prévue...

Pour tout bon Toulousain, un derby face au Castres Olympique n'est jamais un match comme les autres. Et inversement. D'ailleurs, le premier affrontement de la saison entre les deux équipes semble conforter ça puisque la rencontre aura lieu au Stadium. Le théâtre des réceptions de gala du Stade Toulousain. Comprenez que le 23 décembre, les Rouges et Noirs comptent bien égayer autant que possible les fêtes de leurs supporters, qui devraient répondre présent pour l'occasion. En effet, selon nos confrères de Rugbyrama, 29 000 places ont déjà été vendues pour ce match qui aura lieu dans près de 3 semaines. L'enceinte du centre-ville toulousain comptant environ 33 000 sièges, autant vous dire que l'on se dirige tout droit vers un guichet fermé...

Idem pour la réception des Sale Sharks en Champions Cup une semaine plus tôt, qui si elle se jouera à Ernest-Wallon, devrait également faire le plein. Sur les près de 19 000 places que compte la maison toulousaine, 18 000 auraient déjà été vendues. Tout roule, donc, pour le leader du Top 14, à l'aube d'un déplacement périlleux au Munster, ce week-end.

