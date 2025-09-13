Coupe du Monde. Gabrielle Vernier : la patronne silencieuse du XV de France [Décryptage]

Cadre indiscutable du XV de France, Gabrielle Vernier a réalisé une magnifique prestation face à l’Afrique du Sud, comme à son habitude.

Si l’on parle énormément et à juste titre du retour de Pauline Bourdon Sansus pour cette coupe du monde, Gabrielle Vernier fait également partie de ces patronnes des Bleues. La centre de Blagnac ne commet pratiquement aucune erreur que ce soit en défense et en attaque, avec un positionnement toujours irréprochable. Coupe du monde. 26 essais, 58 offloads, 35 franchissements : la France surclasse l'Irlande absolument partout

Son sens de l’anticipation permet constamment de créer des brèches pour ses partenaires, que ce soit avec ou sans ballon. Malgré un gabarit qui n’est pas le plus impressionnant sur la scène internationale (1,65m pour 64 kg), Gabrielle Vernier est aussi redoutable en défense. Autant de qualités qui en font une joueuse incontournable de l’équipe de Gaëlle Mignot et David Ortiz.

Lors de ce mondial, l’ancienne joueuse de Lille est toujours aussi régulière, dans la lignée de son année 2023, dans laquelle elle avait été élue joueuse du Tournoi des 6 Nations, meilleure joueuse de l’équipe de France et membre du XV féminin de l’année de World Rugby. Pour revenir à cette rencontre face à l’Afrique du Sud, il est intéressant d’analyser le positionnement et les courses de la centre tricolore, pour comprendre comment elle arrive à fixer ses adversaires et provoquer des situations d’essais.

Timing de courses

Avant de parler des courses de Gabrielle Vernier, il est nécessaire d’évoquer la puissance du pack français, qui ne cesse d’impressionner. Cette fois encore, les avants du XV de France ont dominé leur vis-à-vis, face à une opposition sud-africaine bien plus conséquente que lors des deux premières rencontres (Italie et Brésil). Coupe du monde. L’Irlande peut-elle (vraiment) faire douter le XV de France ? La presse étrangère trancheAvec une mêlée conquérante et des joueuses comme Rose Bernadou, Manae Feleu ou encore Charlotte Escudero, qui ne cessent de gagner la ligne d’avantage, les espaces se libèrent automatiquement pour les arrières françaises. Des opportunités qu’exploite parfaitement la centre des Bleues.

Une des courses typiques du poste de premier centre est une course dite « en cut », visant à couper la ligne de course au niveau de sa demi d’ouverture. Cette technique donne deux choix de passes au numéro 10 : jouer à hauteur pour sa centre, ou jouer dans le dos pour une coéquipière placée dans l’axe du 12. C’est d’ailleurs ce qui se passe sur le premier essai français face à l’Afrique du Sud.

Suite à cette course en leurre, la défense sud-africaine décide de ne pas se focaliser sur Gabrielle Vernier, en ne montant pas rapidement sur elle. La joueuse de Blagnac profite de cette erreur défensive pour arriver lancée dans l’intervalle et inscrire un essai.

Justesse technique et continuité

Au-delà de ce type de course, Gabrielle Vernier se distingue par sa capacité à anticiper les actions de ses partenaires. Sur l’action précèdant l’essai d’Annaëlle Deshaye, c’est elle qui suit Pauline Bourdon Sansus juste après la pénalité rapidement jouée à la main. Un premier soutien qui permet une libération de la balle rapide dans le ruck et de déstabiliser la défense sud-africaine.

C’est typiquement sur ce genre d’actions que Gabrielle Vernier est essentielle au XV de France. Elle met constamment en valeur ses partenaires par son timing, mais aussi par ses passes. La centre a délivré deux magnifiques passes décisives lors de ce dernier match. La première pour la serial marqueuse Joanna Grisez, avec une passe sur un pas qui permet de libérer son ailier dans le couloir extérieur.

La deuxième passe décisive est (elle aussi) parfaitement donnée, avec le choix de réaliser une passe dans le dos pour Alexandra Chambon, fixant les défenseurs adverses.

Gabrielle Vernier est une joueuse indispensable dans ce collectif, réalisant toujours les bons choix, au service de ses coéquipières et très juste techniquement. La centre, également ingénieure, se distingue sur le terrain de par son placement ainsi que son sens de l’anticipation. Le XV de France pourra donc compter sur sa centre de Blagnac avant le quart de finale contre l’Irlande. Coupe du monde. France – Irlande : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le quart de finale ?

Des Irlandaises qui se sont inclinées sur le score de 40-0 face aux Néo-Zélandaises lors de leur dernier match de poule. En cas de victoire, les Bleues pourraient affronter les Anglaises en demi-finale, grandes favorites de leur quart de finale contre l’Écosse. Rendez-vous ce dimanche 14 septembre à 14h pour le premier match de phases finales du XV de France, afin de voir si les Françaises vont continuer sur leur lancée dans cette coupe du monde.