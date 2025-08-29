COUPE DU MONDE. Le retour de la patronne, pas de Feleu : la compo des Bleues contre le Brésil
Deuxième volet de Coupe du monde féminine ce week-end, les Bleues affrontent le Brésil. Un match important pour confirmer dans cette poule D. Voici la composition.

Deuxième acte de cette coupe du monde pour nos Bleues et rendez-vous ce dimanche après-midi, face au Brésil. Un match qui sera très important pour le XV de France dans la construction de la suite de leur compétition.

Car, peu convaincant offensivement face à l'Italie, le XV de France devra se servir de cette rencontre pour mettre son jeu en place. Le plus important sera de créer de vraies situations offensives, tout en gardant la même solidité défensive que l'on a vue face aux Italiennes.

Pas de Feleu devant, Okemba titulaire

Pour cette deuxième rencontre des phases de poule, face à l'adversaire le plus faible du groupe, Gaëlle Mignot et David Ortiz effectuent un large turnover avec 11 changements dans le XV de départ. La première ligne est complètement changée avec Annaëlle Deshaye, Agathe Gérin et Rose Bernadou, à la place d'Yllana brosseau, Manon Bigot et Assia Khalfaoui.

Pas de Manae Feleu en deuxième ligne, blessée, ni de Madoussou Fall. Ce sont Taïna Maka et Hina Ikahehegi qui formeront la paire dans la cage. Parmi les avants titulaires, seule Léa Champon enchaîne. Elle portera le numéro 7.

La troisième ligne sera l'occasion de voir Séraphine Okemba, la septiste, pour la première fois de la compétition. Marie Morland, jeune joueuse de 19 ans, sera titulaire en 8 pour sa première sélection.

La patronne Bourdon-Sansus de retour de suspension

Sur les lignes arrières, les Bleues pourront compter sur la plus expérimentée de ce XV de France, Pauline Bourdon-Sansus, qui a purgé sa suspension reçue après des propos controversés sur l'arbitrage à la suite de la finale d'Élite 1. Elle sera associée à Lina Queyroi à la charnière. 

Gabrielle Vernier conserve sa place de premier centre, aux côtés de Nassira Konde, ce qui décale Marine Ménager sur une aile. Elle est d'ailleurs capitaine de cette équipe. Sur l'autre aile, Kelly Arbey est titulaire, Émilie Boulard prend la place de Morgane Bourgeois à l'arrière

