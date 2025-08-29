Prépa Top 14 : le rouleau compresseur rochelais, l’UBB en danger, Toulouse solide au finish

À une semaine de la reprise du Top 14, les cadors peaufinent leurs réglages. Toulouse retrouve de la sérénité, La Rochelle a envoyé un signal fort et Bordeaux a montré qu’il restait fragile.

La préparation bat son plein et les clubs entrent dans le dur. Ce jeudi 28 août, Toulouse, La Rochelle et l’UBB étaient sur le pré pour jauger leur état de forme avant le coup d’envoi du championnat.

TOP 14. Tatafu, Chouzenoux, Épée... Le match Bayonne - Toulouse fait des dégats

Bordeaux-Bègles : du beau jeu, mais des sueurs froides

Face à Montauban, les Girondins avaient tout pour dérouler.

Carbery à la baguette, Moefana et Bielle-Biarrey pour dynamiser les extérieurs, et un premier acte convaincant avec quatre essais inscrits. Mais le scénario s’est compliqué. Sorti blessé à l’épaule, Moefana a laissé un gros vide et l’UBB a complètement perdu le fil.

Le jour où... Les joueurs de @UBBrugby ont renversé Mayol dans les ultimes minutes grâce à une sublime relance du parking 😳



📅 2023/2024 – J14

🏉 RC Toulon vs Union Bordeaux-Bègles (32-37)#RetroTOP14 pic.twitter.com/rYRdNIPbHp — TOP 14 Rugby (@top14rugby) August 27, 2025

Montauban, d’abord dépassé, a profité de la fébrilité adverse pour recoller à sept points. Score final : 35-28. Une victoire en trompe-l’œil et une inquiétude autour de l’international tricolore.

Toulouse : une victoire qui fait du bien

Bousculés à Vannes la semaine dernière, les Rouge et Noir avaient besoin de se rassurer. Mission accomplie, même si tout n’a pas été parfait. Longtemps cadenassée par une équipe de Bayonne accrocheuse, la rencontre s’est décantée dans le dernier quart d’heure grâce aux entrants.

Delibes, Pouzelgues et Saito ont apporté la vitesse et la justesse nécessaires pour sceller le succès 28-24. Rien d’étincelant, mais un groupe qui montre déjà sa profondeur et sa capacité à finir fort. Malheureusement, le Stade y a aussi laissé des plumes avec les blessures de Teddy Thomas et Nelson Épée, qui devraient manquer le début de saison.

La Rochelle : machine déjà bien huilée

Pour leur unique match de préparation, les Maritimes n’ont pas fait dans le détail. Menés 14-7 par Pau, ils ont ensuite passé la seconde. Physiquement au-dessus, disciplinés et inspirés en attaque, ils ont planté six essais, avec Jegou, Vunivalu et Vuetimaiwai en fer de lance. Score final : 42-21. Une démonstration qui place les Rochelais parmi les plus affûtés à l’aube du Top 14.

La suite ?

Derniers matchs de préparation avant la reprise du #TOP14 dans une semaine ⌛️ pic.twitter.com/2zKKzsId6x — TOP 14 Rugby (@top14rugby) August 28, 2025

Dernière salve de matchs de prépa ce vendredi : Castres – Harlequins, Clermont – Toulon, Perpignan – Montpellier et Lyon – Zebre. Derniers réglages avant la grande explication : le Top 14 reprend le 6 septembre.