France – Brésil : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le deuxième match des Bleues ?

Après une entrée en matière réussie mais frustrante face à l’Italie (24-0), les Bleues retrouvent la Coupe du monde ce dimanche contre le Brésil.

Les Bleues remettent le bleu de chauffe.

Une semaine après leur victoire face à l’Italie (24-0), les coéquipières de Manae Feleu affrontent ce dimanche le Brésil pour leur deuxième match de poule à la Coupe du monde féminine 2025. Coup d’envoi à 17h45, au Sandy Park d’Exeter, et diffusion en direct sur France 2.

Quel objectif pour les Bleues ?

Le scénario est écrit : la France part largement favorite face aux Sud-Américaines, corrigées par l’Afrique du Sud (66-6) lors de leur entrée en lice. Mais au-delà du résultat, c’est surtout la manière qui sera scrutée.

Car si les Bleues ont dominé l’Italie, elles ont manqué de justesse et n’ont pas décroché le bonus offensif.

« On veut monter le curseur », glissait Assia Khalfaoui après le premier match. Le message est clair : face à un adversaire qui découvrira pour la première fois l’équipe de France à XV, les Tricolores doivent lâcher les chevaux et affirmer leurs ambitions.

Une animation offensive attendue

La sélectionneuse Gaëlle Mignot l’a rappelé : ce duel contre le Brésil doit servir de répétition générale, pour régler les automatismes et se libérer offensivement. Avec Kelly Arbey et Marine Ménager sur les ailes, ou encore Pauline Bourdon à la baguette, il y aura de quoi régaler si les intentions sont au rendez-vous.

Le rendez-vous est donc fixé : France – Brésil, ce dimanche 31 août à 17h45, en direct sur France 2. Les Bleues visent une qualification tranquille… mais surtout un vrai match référence avant d’attaquer les choses sérieuses.