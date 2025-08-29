TOP 14. Patat charge Tayeb, Travers déjà sur le départ ? Rien ne va plus à Bayonne
Grégory Patat s'exprime publiquement pour la première fois sur l'affaire. © Crédit photo : screenshot youtube Top 14
Le dossier Bayonne continue. Patat réagit pour la première fois à l'affaire, tandis que Travers dément son ingérence sur le sportif. Il pourrait tout de même partir "plus tôt que prévu."

Sommes-nous en train d'assister à une télé-réalité ? À priori non, mais à Bayonne, l'Aviron aurait décidé de lancer son propre programme. Depuis le début de la semaine, c'est une pluie d'information, dévoilée au fur et à mesure, tel un épisode de télé-réalité. Les Marseillais du Pays Basque.

Après des révélations d'ICI Pays Basque sur la mauvaise cohabitation entre Grégory Patat et Laurent Travers, suite à l'arrivée de l'ancien parisien dont Patat se méfie de ses intentions, puisqu'il craint qu'il grignote, petit à petit, des prérogatives sur le côté sportif, c'est un festival d'informations qui parviennent en provenance de la côte basque.

"Il suffit qu'un président veuille changer quelqu'un" : Patat répond à Tayeb

Alors que les déclarations fusaient avant l'été, se voulant rassurantes sur la cohabitation, dernièrement, tout s'est agité. À la suite du match de préparation contre Toulouse, interrogé sur l'affaire, Patat a évoqué "cette épée de Damoclès" que "tous les managers de Top 14 ont", au niveau de la gestion du projet, dont le président a le dernier mot.

Avec Philippe Tayeb, qui croît davantage en Laurent Travers qu'en Grégory Patat pour faire passer un cap à l'Aviron, tout comme une partie du conseil d'administration, l'entraîneur gersois se désole de ce choix, évoquant l'avenir incertain qui plane au-dessus de tous ses confrères manager. 

Il suffit qu'un président veuille changer quelqu'un... C'est la règle, on la connaît. - Grégory Patat en conférence de presse

Travers dément l'épisode du bouclier, et pourrait partir plus vite que prévu ?

Du côté de Laurent Travers, alors que Patat, au nom du staff, lui avait reproché son ingérence durant un entraînement, il dément cette version. D'après RMC Sport, il "aurait juste rangé les boucliers à la fin de l'entraînement."

Selon son entourage, rapporte la Radio nationale, Travers s'en tient à ses strictes missions écrites dans le contrat et demande simplement au staff de lui rendre des comptes une fois par semaine. L'ancien du Racing affirme ne pas intervenir dans le choix des joueurs et de l'équipe.

Cependant, avec un caractère bien trempé, Travers pourrait ne pas s'éterniser dans le Pays Basque "en cas de mésentente persistante et de conflit avec le staff", rapporte RMC Sport. Il serait bien prêt à quitter le club plus tôt que prévu si c'est nécessaire. 

Patat charge Tayeb ??
Où ça ?

