TOP 14. Patat charge Tayeb, Travers déjà sur le départ ? Rien ne va plus à Bayonne

Sommes-nous en train d'assister à une télé-réalité ? À priori non, mais à Bayonne, l'Aviron aurait décidé de lancer son propre programme. Depuis le début de la semaine, c'est une pluie d'information, dévoilée au fur et à mesure, tel un épisode de télé-réalité. Les Marseillais du Pays Basque.
Après des révélations d'ICI Pays Basque sur la mauvaise cohabitation entre Grégory Patat et Laurent Travers, suite à l'arrivée de l'ancien parisien dont Patat se méfie de ses intentions, puisqu'il craint qu'il grignote, petit à petit, des prérogatives sur le côté sportif, c'est un festival d'informations qui parviennent en provenance de la côte basque.
Alors que les déclarations fusaient avant l'été, se voulant rassurantes sur la cohabitation, dernièrement, tout s'est agité. À la suite du match de préparation contre Toulouse, interrogé sur l'affaire, Patat a évoqué "cette épée de Damoclès" que "tous les managers de Top 14 ont", au niveau de la gestion du projet, dont le président a le dernier mot.
Avec Philippe Tayeb, qui croît davantage en Laurent Travers qu'en Grégory Patat pour faire passer un cap à l'Aviron, tout comme une partie du conseil d'administration, l'entraîneur gersois se désole de ce choix, évoquant l'avenir incertain qui plane au-dessus de tous ses confrères manager.
Il suffit qu'un président veuille changer quelqu'un... C'est la règle, on la connaît. - Grégory Patat en conférence de presse
Plutôt satisfait du visage affiché par son équipe, malgré la défaite en amical face à Toulouse (24-28), le manager de l’Aviron bayonnais Grégory Patat a évoqué, après la partie, le sujet de son avenir à la tête du projet sportif. pic.twitter.com/KGogokn8pd— RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 29, 2025
Travers dément l'épisode du bouclier, et pourrait partir plus vite que prévu ?
Du côté de Laurent Travers, alors que Patat, au nom du staff, lui avait reproché son ingérence durant un entraînement, il dément cette version. D'après RMC Sport, il "aurait juste rangé les boucliers à la fin de l'entraînement."
Selon son entourage, rapporte la Radio nationale, Travers s'en tient à ses strictes missions écrites dans le contrat et demande simplement au staff de lui rendre des comptes une fois par semaine. L'ancien du Racing affirme ne pas intervenir dans le choix des joueurs et de l'équipe.
Cependant, avec un caractère bien trempé, Travers pourrait ne pas s'éterniser dans le Pays Basque "en cas de mésentente persistante et de conflit avec le staff", rapporte RMC Sport. Il serait bien prêt à quitter le club plus tôt que prévu si c'est nécessaire.
Ronnie64
Patat charge Tayeb ??
Où ça ?
Garou-gorille
A Bayonne, avec Patat, je sens que ça va friter !
Garou-gorille
Bayonnettes aux canons...
Yonolan
Au moins c'est clair
Si chacun donne sa version aux médias c'est que les arrangements dans le secret des réunions
ne sont plus d'actualité
Et que la guerre des territoires est bien lancée avec une caisse de resonance publique
Et ca à une semaine du départ de la nouvelle saison ..
C'est triste ce bras de fer et surement pas l'idéal pour débuter une saison qui était voulue comme celle de la confirmation de Bayonne dans le haut du Top 14
Espérons que le gâchis s'arrêtera là et que les choses seront vite recadrées
Garou-gorille
Message de bon sens paysan au président Tayeb (et aux autres, exemple le Stade Français) :
dans la perspective de multiplier ses résultats, quand on met deux lapins mâles dans le même clapier, ça finit toujours par y avoir du poil partout !
Yonolan
Enfin le rôle de Tayeb dans cette histoire commencerait à se dessinersi on en croit l'Equipe
Car celui qui nous expliquait que Patat aurait la responsabilité du terrain et Travers du reste semble déjà avoir un peu écorné le contrat
D'abord en recrutant Coly avec Travers alors que Patat voulait tester la piste Serin avant
Ensuite dans le renouvellement du contrat de Patat ( qu'il refuserait de signer) ou il perdrait des décisions terrain ( en particulier dans le recrutement) au profit ..de Travers
J'ai bien peur que Tayeb ne puisse plus jouer le rôle d'arbitre dans cette confrontation mais uniquement de juge dorénavant
Je ne connaissais pas le version des deux lapins dans un clapier mais celle des deux coq dans la basse-cour
Et un que je n'espère pas d'actualité prochaine pour le BO
Qui sème le vent récolte la tempête...
Amis à Laporte
Bayonne a réussi une saison exceptionnelle lors du dernier exercice et tout cela pourrait être gâché par des affaires extrasportives ? Affligeant...
Uther
Ce n'est pas tout à fait de l'extra sportif. La composition d'un staff et son articulation, c'est primordial dans le rendement d'une équipe.
En fait la question qui se pose est la suivante : Est-ce que le président a considéré que Patat avait atteint le maximum de ce qu'il pouvait faire avec l'AB et ambitieux, il s'est dit qu'en recutant un technicien plus expérimenté, il pourrait atteindre les sommets ?
Ou alors, est-ce qu'il a eu peur que Patat s'en aille fin 2026 et il a voulu préparer l'avenir ?
Ou alors, il pensait qu'il y avait un trou dans son organigramme et en proposant un poste de "DoR" à Travers combler ce trou tout en se ménageant une solution en cas de départ de Patat ?
Ce qui est clair, c'est qu'avoir 2 coqs dans une même basse-cour, c'était un sacré pari. De ce que j'en lis, la saison n'a même pas encore commencé que Patat vient déjà s'épancher dans la presse et que Travers fait passer des messages en off. Le moins que l'on puisse dire, c'est que tout cela ne part pas sur de très bonnes bases.
jujudethil
Ambitieux, concernant Tayeb, ce n’est pas le mot pour le caractériser que j’aurais choisi.
Uther
C'est bien la première fois que l'on parle autant de Bayonne sur ce site... Dommage que ce ne soit que pour des mauvaises raisons.