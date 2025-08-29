TOP 14. Coup dur pour l’UBB : un nouvel international rejoint l’infirmerie, centres en pénurie

À une semaine du choc face à La Rochelle, l’UBB a perdu son centre sur luxation de l’épaule. Déjà privé de Rohan Janse Van Rensburg, le staff bordelais doit bricoler son milieu de terrain pour lancer la saison.

L’UBB avait tout pour passer une soirée tranquille contre Montauban.

Une première demi-heure emballante, quatre essais inscrits, un score de 28-0… Et puis le coup de massue. À la demi-heure de jeu, Yoram Moefana s’effondre au sol, l’épaule droite en vrac. Pas de plaquage, pas de percussion. Juste un appui malheureux de la main au sol, et l’articulation qui lâche.

Le centre international a quitté le terrain en grimaçant, avant de réapparaître en deuxième période sur le banc, bras en écharpe, après avoir subi une infiltration dans les vestiaires.

Yannick Bru : "Je crois que c’est une luxation (acromio-claviculaire) mais qu’il s’est fait tout seul. C’est en mettant la main au sol. Son épaule a lâché, je crois qu’elle a été remise en place immédiatement mais il va faire des examens. Ça lui est déjà arrivé."

Le staff doit vite se réorganiser

« C’est une blessure préjudiciable », lâche un Yannick Bru dépité, qui sait déjà qu’il va devoir se passer de son numéro 12 pour l’ouverture du Top 14 face à La Rochelle.

Car le problème est plus large. Déjà, Rohan Janse Van Rensburg est forfait après une opération estivale. Pablo Uberti est attendu en octobre. Résultat : le staff bordelais se retrouve à bricoler autour de Nicolas Depoortere, avec la possibilité de décaler la recrue Salesi Rayasi au centre, lui qui est avant tout un ailier. Pas l’idéal au moment d’accueillir le Stade Rochelais et sa densité défensive.

Denis Charvet : "Depuis le Tournoi des Six-Nations, Yoram Moefana s’est bonifié dans tous les secteurs. Il a réalisé qu'il fallait oser. Nicolas Depoortere est un garçon que j’adore. C’est un régal pour les yeux de les voir évoluer ensemble. C’est rare dans une carrière."

Quelle gravité ?

Moefana, qui a déjà connu ce type de luxation, espère que les ligaments ne sont pas touchés. Mais les prochains examens diront combien de temps l’UBB devra s’en passer. Et en attendant, c’est tout un secteur clé du jeu girondin qui se retrouve fragilisé.

Le match amical, finalement remporté 35-28 par les Bordelais, restera donc anecdotique. La vraie leçon de la soirée, c’est que l’UBB entame sa saison avec un casse-tête au centre, un secteur stratégique dans son animation offensive. Et à ce jeu-là, Yannick Bru va devoir trouver des solutions express.