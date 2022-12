Condamnation de Laporte : le monde du rugby réagit, y aura-t-il de nouvelles élections ?

Le président de la FFR Bernard Laporte a été condamné par le tribunal correctionnel. Certains l'appellent à prendre ses responsabilités. Va-t-il quitter ses fonctions ?

RUGBY. Bernard Laporte condamné : de la prison avec sursis et 2 ans d'interdiction d'exercer toute activité en lien avec le rugbyLa condamnation de Bernard Laporte par le tribunal correctionnel de Paris a provoqué de nombreuses réactions. Réuni suite à cette décision, le Bureau fédéral indique que "concernant l’abus de confiance au préjudice de la FFR, le Tribunal a jugé qu’il n’y a eu aucun préjudice à l’encontre de la Fédération Française de Rugby. Le Tribunal a notamment précisé que les contrats de partenariat avec le groupe ALTRAD « n’ont pas été sous-estimés », et « qu’il n’y a pas eu d’appauvrissement de la FFR »." Il rappelle aussi dans son communiqué qu'il demeure présumé innocent en l’attente du jugement de la cour d’appel. Bernard Laporte a cependant décidé de se retirer temporairement et volontairement de toutes les fonctions occupées au sein de la gouvernance de la fédération internationale, avec effet immédiat, comme le précise World Rugby. Elle ajoute dans son communiqué que le Comité Exécutif de World Rugby "a confié le dossier à son responsable de l'éthique indépendant pour examen conformément à son code d'intégrité." FRANCE RUGBY. Énormes dettes et poudre aux yeux ? Florian Grill découpe la gestion de la FFREn parallèle, Laporte conserve ses fonctions de président de la FFR. Néanmoins, des voix, et non des moindres, appellent à un départ ainsi qu'à de nouvelles élections. Via L'Equipe, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra "considère que ce nouveau contexte fait obstacle à ce que Bernard Laporte puisse, en l'état, poursuivre sa mission dans de bonnes conditions à la tête d'une Fédération délégataire d'une mission de service public, à un moment aussi décisif pour le rugby français que la dernière ligne droite avant une Coupe du monde de rugby où la France recevra les nations du monde entier. La ministre appelle donc à ce qu'un nouveau temps démocratique permette aussi rapidement que possible au rugby français de repartir sur des bases suffisamment saines et solides, avec une gouvernance de la Fédération qui aura la pleine confiance des clubs et saura rassembler." Ancien président de la LNR, Paul Goze pense via L'Equipe que la situation va être difficile à gérer pour lui : "Je crois que je partirais, parce que c'est ingérable d'être remis en cause comme ça. (Il réfléchit). Quoique... Pour être franc, je ne sais pas ce que je ferais. Peut-être que je ne partirais pas, en définitive."



Ancien candidat à la présidence de la FFR, Florian Grill qui, via Sud Ouest, n'hésite pas à parler de séisme dans le rugby tricolore. "L'urgence, alors que se prépare la Coupe du monde et avec une équipe de France qui brille de mille feux, c'est désormais d'apaiser le rugby français." Il considère que le comité directeur de la fédération française a failli et qu'il doit démissionner. "Ou en tout cas, que plus de la moitié du comité directeur le fasse pour avoir une élection fin février ou début mars permettant de nettoyer tout ça." Un avis partagé via Rugbyrama par Abdelatif Benazzi, membre de l'opposition fédérale : "Ce serait effectivement bien qu'il soit digne et qu'il se retire. Oui, Bernard Laporte doit sortir en étant digne un peu. Qu'il prenne ses responsabilités. Il a beaucoup fait pour le rugby sur le terrain mais la gouvernance, ce n'est pas fait pour lui." À moins de neuf mois de la Coupe du monde, le rugby tricolore se retrouve au centre des discussions mais pour les mauvaises raisons. Espérons que cela n'aura pas un impact négatif sur le XV de France. Par le passé, le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié avait lié son destin à celui de Bernard Laporte. Sa prolongation jusqu'en 2028 n'a d'ailleurs pas encore été officialisée.