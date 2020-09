XV de France - L'avenir de Galthié à la tête des Bleus lié à celui de Laporte

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié ne cache que son passé, son présent et son avenir son lié au président de la FFR Bernard Laporte.

"Depuis 20 ans, mon destin est lié à celui de Bernard, c'est un fait. Un lien fort existe entre nous. Il m'a fait confiance pour remettre l'équipe de France sur le bon chemin. Il m'a nommé pour cela. La question ne se pose pas aujourd'hui, elle pourrait se poser après les élections." Cette question posée par le Midi Olympique, elle concerne l'avenir du sélectionneur du XV de France Fabien Galthié. Pourrait-il partir si d'aventure Laporte n'était pas réélu ? Ce serait un sérieux coup porté aux Bleus. Depuis le début de son mandat, Galthié et son staff ont commencé à redorer le blason tricolore avec des victoires de prestige sur l'Angleterre et le Pays de Galles. La victoire dans le 6 Nations est toujours d'actualité et donne de l'espoir aux supporters en vue de la Coupe du monde 2023.



Fabien Galthié met d'ailleurs en avant tout ce travail accompli et estime que Bernard Laporte est pour beaucoup dans ces performances. "Si avec Raphaël, Karim, Shaun, Williams, Laurent et Thibault, on peut aller dans les clubs [...] y travailler, voir nos jours, c'est une démarche poussée par Bernard qui nous donne les moyens de le faire." Il évoque une collaboration étroite avec le président de la FFR. Ce qui intéresse le technicien, ce n'est pas le terrain politique mais uniquement le sportif. Pourtant, il n'hésite pas à dire qu'il doit lui aussi beaucoup à son prédécesseur. "Cela fait vingt ans que nous nous côtoyons. Au cours de son premier mandat comme sélectionneur, il a fait de mon son capitaine. Je lui dois beaucoup. Il a d'abord fait de moi un titulaire chez les Bleus, puis m'a confié le brassard." Une loyauté qui pourrait pousser Galthié à réfléchir à son avenir après les élections.